Casa Blanca reveló el equipo negociador con Irán tras rechazar su plan de 10 puntos calificado de «poco serio»

La Casa Blanca confirmó este miércoles, 8 de abril, que enviará a un equipo negociador de alto nivel a las conversaciones con Irán previstas para este fin de semana en Pakistán, en el marco del reciente alto al fuego temporal acordado entre ambos países.

De acuerdo con lo precisado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la delegación estará encabezada por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. Su participación había sido motivo de especulación tras declaraciones ambiguas del presidente de EEUU, Donald Trump, horas antes.

«Puedo anunciar que el presidente (estadounidense), Donald Trump, está enviando a su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance; el enviado especial (a Oriente Medio, Steve) Witkoff y Jared Kushner (yerno del mandatario) a Islamabad para mantener conversaciones este fin de semana», detalló la portavoz.

El anuncio se produjo después de que Trump pusiera en duda la presencia de Vance en las negociaciones durante una breve entrevista telefónica con el New York Post. Fueron esas declaraciones las que generaron incertidumbre sobre la cohesión interna del equipo negociador.

Sin embargo, la Casa Blanca despejó las dudas al confirmar oficialmente la asistencia del vicepresidente. Indicó que Vance actualmente se encuentra de visita en Hungría y se incorporará directamente a las conversaciones.

Vale destacar, que Witkoff y Kushner han mantenido varias rondas de diálogo con Teherán en el último año. Incluso participaron en una reunión el 27 de febrero, un día antes del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Para Vance, en cambio, será la primera participación directa en este tipo de negociaciones.

🇺🇸 White House Press Secretary Karoline Leavitt: 'President Trump threw Iran's unacceptable 10-point plan to the garbage' pic.twitter.com/AhAvHINCEv — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) April 8, 2026

¿QUÉ DIJO DEL POLÉMICO PLAN DE 10 PUNTOS?

Aunque inicialmente se esperaba que las conversaciones se basaran en un plan de 10 puntos presentado por Irán, Leavitt aseguró que Teherán ha entregado una nueva propuesta. Esta vez «condensada» y que difiere del documento original.

La portavoz afirmó que el primer plan fue considerado «poco serio e inaceptable». Y, por tanto, fue descartado por completo por el presidente Trump y su equipo.

Precisó, que con el alto al fuego de dos semanas ya en marcha, ambas partes buscan ahora un marco viable para poner fin a la guerra.

«Inicialmente, los iraníes presentaron un plan de 10 puntos que resultaba fundamentalmente poco serio, inaceptable y que fue completamente descartado. Fue, literalmente, arrojado a la basura por el presidente (Donald) Trump y su equipo negociador», aseguró.