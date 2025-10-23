Casa Blanca descartó “desescalada” de tensiones entre EEUU y Colombia, calificaron a Petro «desquiciado»

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, se refirió este jueves, 23 de octubre, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como un “desquiciado”.

En concreto, la funcionaria respondió a preguntas sobre la posibilidad de una «desescalada» en las tensiones entre ambos países. Sin embargo, dijo que no veía señales de moderación por parte del mandatario colombiano.

“No creo que estemos viendo una desescalada por parte del desquiciado líder de Colombia en este momento, y francamente no creo que al presidente le interese eso en este momento”, dijo Leavitt ante los periodistas que cubren la Casa Blanca.

Vale recordar, el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra su homólogo colombiano. Lo tildó de “matón y mal tipo que produce mucha droga”. Por tanto, amenazó con tomar “medidas muy severas contra él y su país”. Esto, si no frena las declaraciones en su contra y los grandes cárteles que operan en el país sudamericano.

“Es un matón y un mal tipo. Es un tipo que produce mucha droga”, dijo Trump en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, alegando que “ha lastimado mucho a Colombia” y recordando la suspensión de la ayuda estadounidense al Gobierno colombiano.

Trump aseguró que en Colombia también se “fabrican cocaína, tienen fábricas de cocaína y cultivan todo tipo de porquerías que son drogas, drogas malas que entran a Estados Unidos, generalmente a través de México”.

“Más le vale tener cuidado o tomaremos medidas muy severas contra él y su país”, dijo sobre Petro, a quien acusó de haber “llevado a su país a una trampa mortal”.

De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense. Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe. Cuando requieran nuestra… https://t.co/EQbXYRRQeB — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 22, 2025

¿CUÁL FUE LA REPUESTA DE PETRO?

Petro, por medio de su cuenta en la red social X, anunció que se defenderá “judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense” de “las calumnias” lanzadas en su contra desde Estados Unidos.

«De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense. Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe. Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda», escribió el mandatario colombiano.