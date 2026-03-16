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Guiño a «El diablo viste a la moda»: El video viral de Anne Hathaway y Anna Wintour en los Óscar del que todos hablan

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
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EFE/EPA/CHRIS TORRES

La actriz Anne Hathaway y la influyente editora de moda Anna Wintour protagonizaron uno de los momentos más comentados de los premios Óscar.

Y es que ambas subieron al escenario del Teatro Dolby, en Los Ángeles, para entregar el premio a mejor diseño de vestuario al ritmo de la emblemática canción ‘Vogue’ de Madonna.

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Sin embargo, Hathaway y Wintour protagonizaron un divertido momento que hizo un guiño muy especial a la famosa película «El Diablo viste a la moda» y que este año estrena una segunda parte.

Antes de anunciar a los nominados, la actriz preguntó a Wintour que si su apariencia era adecuada para los premios Óscar. «Anna, ¿te parece bien mi vestido de esta noche?», preguntó nerviosa Hathaway.

Sin embargo, Wintour, con su característica seriedad, la ignoró y tras ponerse sus lentes expresó: «Y los nominados son…».

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El hecho generó risas en la audiencia. Posteriormente, Anne Hathaway invitó a Wintour a nombrar a los nominados a Mejor Maquillaje y Peluquería. A lo que la icónica editora de modas respondió: «Gracias, Emily». Esto haciendo un guiño al nombre de todas las asistentes de Miranda Priestly en la película. Por lo que rápidamente el video se volvió viral en redes sociales.

Vale recordar que en la cinta, Hathaway interpreta a una joven asistente que trabaja para la poderosa editora de una revista de moda Miranda Priestly, quien es interpretado por Meryl Streep.

Además, el personaje de Priestly fue ampliamente asociado desde su estreno con la figura de Wintour, histórica editora de Vogue.

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