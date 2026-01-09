Casa Blanca celebra liberación de presos políticos en Venezuela y dice que es gracias a la «influencia» de Trump

La Casa Blanca calificó este jueves, 8 de enero, la anunciada liberación de un “número importante” de presos políticos en Venezuela como un “ejemplo» de la «influencia” del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la resolución de conflictos internacionales.

La portavoz del Ejecutivo estadounidense, Anna Kelly, afirmó que la medida demuestra cómo Trump «está usando máxima influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y venezolano».

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre si alguna de las personas liberadas en Venezuela son ciudadanos o tienen doble nacionalidad estadounidenses.

Se estima que alrededor de una decena de ciudadanos con pasaporte estadounidense permanecen detenidos en Venezuela, en casos que Washington clasifica como encarcelamientos “injustos”.

La reacción estadounidense se produce, luego de que Jorge Rodríguez anunció en horas de la tarde, de este mismo jueves, la liberación de un «grupo importante» de presos políticos.

«El gobierno ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento», dijo Rodríguez en rueda de prensa.

«Considérese este gesto del gobierno de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad», añadió.

#8Ene | El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un grupo importante de presos políticos. Video: VTV pic.twitter.com/x3DbqpYgpV — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 8, 2026

Rodríguez destacó que esta medida la tomaron a «sugerencia del trabajo realizado por el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz de Venezuela». Aunque detrás está la presión del Gobierno de los Estados Unidos, que desde este miércoles comenzó a presionar públicamente sobre este asunto.

«Nosotros no estamos hablando con ningún sector extremista, puesto que son la negación de la política. Estamos hablando con las instituciones, organismos y organizaciones políticas que han atendido a lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como ya lo mencionamos, es un gesto unilateral del Gobierno afianzar nuestra decisión inquebrantable de consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica entre todos, sin distingo de tintes políticos», apuntó Rodríguez.

«Todos somos venezolanos y nos amparamos bajo el mismo cielo hermoso de esta República, abrazamos la misma bandera, entonamos las notas del mismo himno nacional», acotó.