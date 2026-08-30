CONMOCIÓN EN NUEVA JERSEY: Al menos dos fallecidos y nueve heridos tras tiroteo masivo frente a una fiesta comunitaria

Varios hombres armados protagonizaron un tiroteo este domingo a horas de la madrugada contra una multitud reunida frente a una fiesta de barrio en Trenton, Nueva Jersey, un ataque que se cobró la vida de dos personas y dejó a otras nueve con heridas de bala.

La balacera se desató alrededor de las 12:23 a.m. en la manzana 100 de Locust Street. Al llegar al sitio, los agentes policiales auxiliaron a múltiples víctimas y las trasladaron al Capital Health Regional Medical Center tanto en ambulancias como en vehículos particulares.

En el centro de salud, los médicos declararon el fallecimiento de una mujer de 33 años y de un hombre de 42. Los otros sobrevivientes, con edades comprendidas entre los 23 y 43 años, recibieron atención especializada para tratar sus heridas y se encuentran estables tras el tiroteo.

La Fiscalía del Condado de Mercer detalló que aproximadamente 100 personas disfrutaban de la fiesta comunitaria cuando los sospechosos se aproximaron y dispararon contra la multitud. Los peritos recolectaron más de 50 casquillos percutidos a lo largo de la manzana y constataron impactos de proyectil en varios automóviles estacionados.

ABREN INVESTIGACIONES EN TRENTON

El Grupo de Trabajo de Homicidios del Condado de Mercer y el Departamento de Policía de Trenton lideran las pesquisas para esclarecer el suceso, según ABC7. Actualmente, los detectives analizan videos de las cámaras de vigilancia del sector y solicitan testimonios a los vecinos, mientras que el caso se mantiene sin detenidos.

El alcalde de Trenton, Reed Gusciora, indicó más temprano que el hecho dejó 11 personas alcanzadas por las balas durante la «gran concentración de adultos no autorizada». A su vez, envió un mensaje de solidaridad a los residentes de Wilbur y East Trenton afirmando que «no deberías tener que aceptar esto como algo normal».

Gusciora enfatizó que ningún vecindario debe albergar eventos masivos sin aviso previo ni autorización, ni despertar entre escenas del crimen e investigadores. Finalmente, la alcaldía anunció que desplegará equipos de alcance comunitario para apoyar a los vecinos, recolectar datos sobre el caso y prevenir violencia de represalia.