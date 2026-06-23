«Cariño ya estoy aquí»: La táctica que usó un aberrado para secuestrar y abusar a una mujer sola con su bebé

Un hombre, de 43 años, fue condenado a 22 años de prisión en Oregón (EEUU), tras ser declarado culpable de irrumpir en una casa e intentar violar a una mujer, quien estaba sola con su bebé en brazos.

De acuerdo con la información citada por People y otros medios, la sentencia fue dictada el pasado jueves, 18 de junio, por una jueza del condado de Multnomah, luego de que el acusado enfrentara múltiples cargos relacionados con delitos cometidos durante una serie de ataques que incluyó un total de cuatro mujeres el mismo día.

En concreto, el condenado, identificado como Judson Defir, terminó hallado culpable de «secuestro en primer grado, intento de violación, tres cargos de abuso sexual, intento de abuso sexual, indecencia pública y poner en peligro imprudentemente a otra persona».

Según la fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo en el sureste de Portland, donde el hombre protagonizó la violenta ola de delitos en cuestión de horas.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Las autoridades señalaron que el primer incidente ocurrió dentro de una iglesia, donde Defir presuntamente tocó por la fuerza el pecho de una mujer que asistía a misa junto a sus hijos. Lo que se detalló, es que el grito de la víctima alertó a otros feligreses y obligó al agresor a huir.

CASO DE LA MUJER CON SU BEBÉ

Poco después, fue cuando ingresó a una vivienda cercana donde la madre se encontraba cuidando a sus hijos de 10 meses y tres años mientras su esposo trabajaba en el exterior de la casa.

De acuerdo con la investigación, la mujer escuchó a alguien entrar y subir las escaleras diciendo: «Cariño, ya estoy aquí». Sin embargo, enseguida comprendió que no era la voz de su marido y encontró a un desconocido en la puerta de su habitación.

Los fiscales sostienen que Defir la agarró mientras sostenía a su bebé, la arrastró hasta una habitación de invitados y trató de quitarle la ropa.

Sin embargo, la víctima logró escapar cuando el agresor aflojó momentáneamente su agarre, protegió a sus hijos encerrándose en otra habitación y pidió ayuda a gritos desde un balcón, lo que permitió que su esposo y varias personas acudieran en su auxilio.

OTROS ATAQUES

Tras abandonar la vivienda, Defir agredió sexualmente a otra mujer agarrándole los genitales mientras caminaba por la calle, según declararon los fiscales, quienes alegaron que posteriormente intentó agarrar a una cuarta mujer y se exhibió en público.

Al momento de su arresto, unas 15 personas lo seguían y lo señalaban a los agentes, detallaron las autoridades.

Tras conocerse la sentencia, la fiscal adjunta Melissa Marrero afirmó que las acciones del acusado «devastaron por completo» a las víctimas y toda la comunidad.

«Esta resolución garantiza la rendición de cuentas del acusado, la seguridad a largo plazo de las víctimas y la conclusión de un proceso judicial que puede ser muy difícil», agregó.

Por su parte, el fiscal de distrito Nathan Vasquez destacó la fortaleza de las mujeres afectadas y aseguró que la condena representa «un poco de justicia y protección para la comunidad».