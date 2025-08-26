EEUU

Caos en Phoenix: Los impactantes videos de la tormenta de arena que causó fallas eléctricas y retrasos en aeropuertos

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
4 Min de Lectura
tormenta

Una poderosa tormenta de arena causó estragos en Phoenix, Estados Unidos, cegando a conductores, ocasionando apagones y provocando retrasos y daños en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor.

Bernae Boykin Hitesman, una mujer que conducía desde la escuela de sus hijos de 9 y 11 años, contó a medios locales que la tormenta envolvió su auto y tuvo que detenerse.

«No podía ver mi mano frente a la cara si la sacaba», dijo.

Asimismo, aseguró que podía saborear el polvo y sentir el fuerte viento sacudiendo el vehículo durante unos 15 minutos hasta que pasó.

«Estaba nerviosa», agregó. «Mis hijos estaban muy asustados, así que intentaba ser valiente por ellos».

Este fenómeno recibe el nombre de haboob. Se trata de una tormenta de polvo impulsada por el viento y generada por un frente meteorológico o una tormenta eléctrica, habitual en zonas llanas y áridas.

Tras el haboob del lunes, fuertes lluvias y vientos siguieron en el valle, afectando operaciones en el aeropuerto.

Para las 9:30 de la noche del lunes, se reportaron más de 200 retrasos en el aeropuerto Sky Harbor, según KPHO-TV.

Un video mostró daños en el techo de la Terminal 4. «Las cuadrillas han estado identificando fugas e intentando limpiar el agua acumulada en las áreas de pasajeros», indicó por correo Heather Shelbrack, subdirectora de aviación para relaciones públicas del aeropuerto.

De igual forma, más de 15.000 personas se quedaron sin electricidad, la mayoría en el condado de Maricopa, de acuerdo con PowerOutage.

En Ahwatukee Foothills, fuertes vientos tiraron una señal de tráfico sobre la carretera. En Chandler,se registró la caída de un árbol sobre una casa; el propietario reportó daños en el techo.

En Gilbert, el profesor universitario jubilado Richard Filley relató que la tormenta hizo balancearse los árboles y derribó comederos de pájaros; el polvo fino se coló por grietas y espacios hasta su casa

«Me alegra que ya no haya tormentas de viento. Si ves las fotos de los haboobs, son un fenómeno natural espectacular. Son hermosos a su manera», dijo.

