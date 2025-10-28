Alerta en vísperas de Halloween: retiran populares dulces por riesgo potencialmente mortal en Estados Unidos

En vísperas de Halloween, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) lanzó una advertencia para el retiro de populares dulces por riesgo potencialmente mortal.

De acuerdo con las autoridades, la empresa Zingerman’s Candy Manufactory, con sede en Michigan, retiró voluntariamente dos de sus dulces más populares por contener alérgenos no declarados en el etiquetado.

Esta medida busca prevenir reacciones graves en personas con alergias alimentarias, especialmente en un momento de alto consumo de golosinas.

Los productos afectados son las barras Peanut Butter Crush y Ca$hew Cow, que podrían contener nueces de la India y cacahuates respectivamente, sin que esta información aparezca en sus empaques.

La FDA advirtió que el consumo de estos dulces por personas alérgicas podría desencadenar consecuencias severas, incluyendo reacciones anafilácticas potencialmente mortales. El retiro incluye los lotes identificados como Peanut Butter Crush Full Size Bars número 17425 y Ca$hew Cow Full Size Bars número 174250.

¿DÓNDE SE DISTRIBUYERON ESTOS DULCES?

La distribución de estos productos se realizó en tiendas y minoristas de los estados de Michigan y Nueva York, lo que ha generado preocupación entre los consumidores que ya adquirieron los dulces.

Las autoridades sanitarias instaron a quienes compraron estos productos a no consumirlos y desecharlos de inmediato. Además, se recomendó a los minoristas retirar los lotes afectados de sus estanterías para evitar incidentes.

ALÉRGENOS REGULADOS EN EEUU

Según la FDA, los cacahuates y las nueces de la India se incluyen entre los nueve principales alérgenos alimentarios regulados por la ley en Estados Unidos, junto con los huevos, el pescado, los crustáceos, el trigo, la soja y el sésamo, entre otros.

La agencia advirtió a las personas con alergias que revisen con atención las etiquetas de los productos y eviten aquellos que contengan ingredientes que puedan causarles reacciones.

¿QUÉ SON ALERGIAS ANAFILÁCTICAS ?

Las alergias anafilácticas (o anafilaxia) son una reacción «alérgica grave», rápida y potencialmente mortal del organismo ante una sustancia que el sistema inmunitario identifica como peligrosa, aunque normalmente no lo sea.

Durante una anafilaxia, el sistema inmunológico libera grandes cantidades de sustancias químicas (como la histamina) que causan una reacción inflamatoria generalizada. Esto puede provocar: