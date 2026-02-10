Cámara de Representantes de EEUU exige a Delcy Rodríguez liberar a Juan Pablo Guanipa y todos los presos políticos

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos —de mayoría republicana— instó este lunes, 9 de febrero, a Delcy Rodríguez y a las autoridades venezolanas a liberar de inmediato al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cuya detención se registró a solo horas de su excarcelación el domingo.

A través de un mensaje difundido en X, el comité denunció que en Venezuela aún permanecen más de 650 presos políticos y criticó que, tras haber sido excarcelado brevemente, Guanipa fuese nuevamente arrestado pocas horas después.

En este sentido, el organismo exigió el fin de la represión y liberación de todos los detenidos por motivos políticos

«Las autoridades interinas de Venezuela aún mantienen detenidos en mazmorras a más de 650 presos políticos. Ayer liberaron a Juan Pablo Guanipa, pero lo volvieron a arrestar esta mañana. Caracas debe liberarlo a él y a todos los demás presos políticos y poner fin a la represión de una vez por todas», reza el mensaje del comité.

En tanto, en Caracas, el coordinador nacional de Vente Venezuela, Orlando Moreno, confirmó que Guanipa se encontraría en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez, municipio Libertador.

Moreno sostuvo una reunión con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a quienes expuso la situación del dirigente.

Posteriormente, declaró ante los medios que la versión oficial del fiscal Tarek William Saab —quien aseguró que Guanipa estaba en su residencia— no coincidía con la información que maneja la organización opositora.

Moreno calificó la detención como un “secuestro”, el cual se registró la noche del domingo, y exigió que se esclarezca el paradero y las condiciones en las que se encuentra el dirigente.

También reiteró que la demanda no se limita a Guanipa, sino que incluye a todos los presos políticos del país.

Asimismo, la incertidumbre se profundizó cuando Tomás Guanipa, diputado y hermano del detenido, afirmó que la familia no ha recibido confirmación oficial sobre su ubicación, aunque han llevado alimentos a la sede policial de Maripérez sin obtener respuesta de las autoridades.

MEDIDAS CAUTELARES DE GUANIPA

El Ministerio Público sostiene que el dirigente habría incumplido medidas impuestas por el tribunal, razón por la cual solicitó que fuese trasladado a un régimen de detención domiciliaria.

«El Ministerio Público recuerda que las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta al órgano judicial a solicitud de parte: revocar o sustituir la medida previamente otorgada, conforme a la legislación vigente», indicó el organismo en un comunicado.

Sin embargo, su hijo, Ramón Guanipa, negó que su padre haya violado alguna de las condiciones establecidas.

«Lo único que ha salido es el comunicado del Ministerio Público diciendo que le revocan las medidas que le habían otorgado porque aparentemente incumplió alguna medida. Sin embargo, yo tengo la boleta de excarcelación aquí y lo único que dice es que tiene un régimen de presentación de treinta días y prohibición de salida del país», explicó.

Durante el breve lapso en libertad, Guanipa participó en una caravana para exigir la liberación de los presos políticos, anunció su intención de visitar el estado Zulia y ofreció entrevistas a varios medios.