«Necesitaba» dinero, intentó vender a su bebé recién nacido y todo se salió de control, así la descubrieron

Una mujer de Oskaloosa, Iowa (EEUU), fue arrestada tras ser acusada de intentar vender a su bebé de apenas un mes de nacido por 10.000 dólares.

Según documentos judiciales divulgados la semana pasada, la sospechosa, identificada como Tiffany Christina Smith, de 33 años, habría llevado al bebé en agosto del año pasado a la casa de un familiar del presunto comprador, donde el niño permaneció por más de dos horas mientras se discutía la supuesta transacción.

La denuncia penal, citada por el Daily Mail, detalla que la mujer actuó de manera deliberada al presentar al bebé como parte de un intercambio económico.

De acuerdo con la investigación, Smith habría exigido el pago completo de los 10.000 dólares y advirtió que, si no recibía el dinero, retiraría al niño del lugar.

Finalmente, la mujer recuperó al menor, pero los mensajes de texto entregados a las autoridades por el potencial comprador reforzaron la acusación. En ellos, se hablaba explícitamente de “intercambiar al niño por dinero”.

El agente Cale Holmberg, responsable de la denuncia, señaló que la acusada era plenamente consciente de que una transacción de este tipo es ilegal en los Estados Unidos.

Tras el interrogatorio policial, el Departamento de Servicios Humanos de Iowa decidió retirar a Smith la custodia del bebé.

Todavía no está claro si el menor fue entregado a un familiar o quedó bajo la supervisión de los Servicios de Protección Infantil.

Lo revelador, es que Smith aseguró que actuó motivada por una supuesta necesidad urgente de dinero, según consta en el expediente.

Además, su teléfono celular —incautado mediante una orden judicial— contenía mensajes con su madre que también hacían referencia al caso.

AMPLIO HISTORIAL CRIMINAL

La denuncia presentada ante el tribunal incluye además un amplio historial criminal de la acusada. Smith cuenta con antecedentes por abuso doméstico, violación de órdenes de protección y conducta violenta en 2011.

También registra cargos por posesión de marihuana y múltiples violaciones de libertad condicional entre 2016 y 2020, así como una detención por conducir bajo los efectos del alcohol en 2020.

Tras su arresto reciente, fue ingresada en la Cárcel del Condado de Mahaska, donde pagó una fianza de 10.000 dólares para recuperar su libertad el pasado domingo.

¿QUÉ MÁS SE SABE SOBRE LA ACTUAL ACUSACIÓN?

De momento, el proceso judicial continúa en curso. Lo que se precisó, es que Smith debía comparecer nuevamente ante el tribunal este 2 de febrero, fecha en la que se celebría una audiencia preliminar.

Asimismo, el fiscal Andrew Ritland indicó que el caso avanza bajo el procedimiento ordinario y los cargos formales deberán presentarse antes del 9 de marzo.

Hasta ahora, no se han presentado cargos contra el potencial comprador, aunque la investigación sigue abierta. «En última instancia, vamos a confiar en el proceso judicial y en un jurado para determinar si el acusado es culpable de estos cargos», concluyó el abogado.

En tanto, el abogado defensor de Smith, Ken Duker, declinó ofrecer declaraciones públicas sobre la situación.