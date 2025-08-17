Buscan a culpable de tiroteo en bar de Nueva York que dejó al menos tres fallecidos y ocho heridos

Las autoridades se encuentran en la búsqueda del responsable de un tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo en un bar de Brooklyn, Nueva York, donde al menos tres personas murieron y ocho resultaron heridas.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 3:30 am (hora local) en el bar Taste of the City Lounge, ubicado en el número 903 de Franklin Avenue, en el barrio de Crown Heights.

La Policía informó que al llegar hallaron a once personas con heridas de bala, ocho hombres y tres mujeres, con edades que oscilaban entre los 27 y los 61 años.

Posteriormente, las autoridades confirmaron la muerte de tres hombres: uno de 27 años, otro de 35 y un tercero cuya edad no se especificó.

Los otros ocho afectados fueron trasladados a hospitales cercanos y, según la comisionada Jessica Tisch, las heridas no ponían en riesgo inmediato la vida de los sobrevivientes en el momento de ser hospitalizados.

Hasta los momentos no hay detenidos, y la Policía investiga el suceso como consecuencia de una disputa interna en el local.

LOCALIZAN 36 CASQUILLOS Y UN ARMA DE FUEGO

La Policía recuperó al menos 36 casquillos de bala en el lugar y localizó un arma de fuego en una esquina cercana, elemento que se investiga para determinar si está vinculado con el hecho.

La comisionada Tisch señaló que el suceso se considera una “anomalía” en el contexto actual de descenso de la criminalidad armada en la ciudad, destacando que Nueva York ha registrado las cifras más bajas de tiroteos y víctimas por arma de fuego en el periodo de enero a julio desde que existen registros.

Hasta el momento, la Policía de Nueva York no ha realizado detenciones y mantiene la investigación abierta, según reseñó Infobae.

El distrito donde se produjo el tiroteo, el Precinto 71, solo había registrado tres incidentes similares desde el inicio del año hasta el 10 de agosto, una reducción del 62% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos policiales obtenidos por el New York Times.

A nivel ciudad, entre enero y julio se han contado 441 tiroteos y julio marcó un mínimo histórico con apenas 75 tiroteos, superando el anterior registro más bajo de 2017.