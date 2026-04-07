EEUU

¿Un accidente? El video de un frasco de Nutella flotando en Artemis II que se viralizó en plena transmisión

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Nutella

Nutella se ha vuelto tendencia mundial por accidente luego de que un frasco de la popular marca de crema de cacao y avellana se saliera del estante de la astronauta Christina Koch y empezara a flotar libremente por toda la nave espacial sin que ninguno de los tripulantes se percatara en uno de los momentos en los que tenían más espectadores en directo.

La aparición de la Nutella ocurrió en uno de los momentos de más expectación, exactamente tres minutos y 54 segundos antes de entrar en órbita lunar donde perderían toda señal con la Tierra durante aproximadamente 40 minutos.

Leer Más

Oportunidad en Miami: Ofrecen empleo para hispanohablantes con este atractivo salario
Con esta foto los Obama enviaron su mensaje de Navidad a sus seguidores en redes sociales
Familia demanda a OpenAI por la muerte de su hijo: Aseguran que ChatGPT influyó en su trágica decisión

Especialistas en comunicación digital calificaron el episodio como «el mejor anuncio gratuito de la historia». La tripulación cuenta con 189 opciones de alimentos para diez días. Según reportes, la NASA no selecciona las comidas de la tripulación, sino que los propios astronautas eligen sus provisiones personales.

LEA TAMBIÉN: UN ECLIPSE ÚNICO DESDE LA LUNA Y UNA VISTA A LA TIERRA INIGUALABLE: LAS NUEVAS Y ESPECTACULARES FOTOS DESDE ARTEMIS II

La marca aprovechó el fenómeno viral en X (antes Twitter), donde publicó: “Honrados de haber viajado más lejos que cualquier crema en la historia”.

Bethany Stevens, portavoz de la NASA, declaró al medio especializado Futurism que se trató de un accidente: «NASA no selecciona las comidas de la tripulación en asociación con marcas. Esto no fue un product placement».

Analistas de marketing digital resaltaron que esto superó el alcance de cualquier campaña tradicional.

La dieta de los astronautas incluye desde macarrones con queso hasta brisket de res, brócoli gratinado y huevos revueltos, además de tortitas, café y salsas picantes. Para poder formar parte de este menú los alimentos deben ser estables, seguros y no requerir refrigeración. La tripulación disfruta de productos dulces y salados, y la logística prioriza evitar residuos o migajas que puedan flotar en la nave.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La respuesta de la Casa Blanca ante la controversia que desató Trump sobre ‘uso’ de armas nucleares contra Irán
EEUU
NASA
Orgullo criollo en la NASA: Habló venezolano que diseñó el sistema de protecciones de descargas atmosféricas del programa Artemis
Tendencias
EN FOTOS: Protestaron frente a la AN para exigir respuestas sobre casos de amnistía
Venezuela
gamdomCasibommarsbahis girişMarsbahisHoliganbetJojobetcasinolevant girişJojobet Girişjojobetjojobet giriş