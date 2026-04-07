¿Un accidente? El video de un frasco de Nutella flotando en Artemis II que se viralizó en plena transmisión

Nutella se ha vuelto tendencia mundial por accidente luego de que un frasco de la popular marca de crema de cacao y avellana se saliera del estante de la astronauta Christina Koch y empezara a flotar libremente por toda la nave espacial sin que ninguno de los tripulantes se percatara en uno de los momentos en los que tenían más espectadores en directo.

La aparición de la Nutella ocurrió en uno de los momentos de más expectación, exactamente tres minutos y 54 segundos antes de entrar en órbita lunar donde perderían toda señal con la Tierra durante aproximadamente 40 minutos.

«Nutella»:

Por los comentarios sobre este momento durante la misión Artemis II pic.twitter.com/1ji9guoVXb — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 6, 2026

Especialistas en comunicación digital calificaron el episodio como «el mejor anuncio gratuito de la historia». La tripulación cuenta con 189 opciones de alimentos para diez días. Según reportes, la NASA no selecciona las comidas de la tripulación, sino que los propios astronautas eligen sus provisiones personales.

La marca aprovechó el fenómeno viral en X (antes Twitter), donde publicó: “Honrados de haber viajado más lejos que cualquier crema en la historia”.

Honored to have traveled further than any spread in history 🚀 Taking spreading smiles to new heights ❤️ pic.twitter.com/vDUJMi1qbS — Nutella (@NutellaUSA) April 6, 2026

Bethany Stevens, portavoz de la NASA, declaró al medio especializado Futurism que se trató de un accidente: «NASA no selecciona las comidas de la tripulación en asociación con marcas. Esto no fue un product placement».

Houston, we have Nutella in space 🚀🌌! Tell us the one thing you’d bring into the cosmos for a chance to have your name written in the stars (or on a custom Nutella jar)✨ pic.twitter.com/A3pomiQVwx — Nutella (@NutellaUSA) April 7, 2026

Analistas de marketing digital resaltaron que esto superó el alcance de cualquier campaña tradicional.

La dieta de los astronautas incluye desde macarrones con queso hasta brisket de res, brócoli gratinado y huevos revueltos, además de tortitas, café y salsas picantes. Para poder formar parte de este menú los alimentos deben ser estables, seguros y no requerir refrigeración. La tripulación disfruta de productos dulces y salados, y la logística prioriza evitar residuos o migajas que puedan flotar en la nave.