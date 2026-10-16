Buscaba un objeto sospechoso y terminó saltando desde un puente: El video viral de Bruno, el perro policía que conmocionó a Utah

Organismos policiales de Park City, Utah, difundieron un video en el que se ve a Bruno, un perro policía, saltar desde un puente de una autopista mientras ayudaba a su guía a investigar un objeto sospechoso.

Tras la aparatosa caída, Bruno sufrió fracturas en dos patas y una lesión en la mandíbula. Los uniformados lo trasladaron de emergencia hasta un centro asistencial donde lo operaron.

Recientemente, recibió el alta médica tres días después y se está recuperando de sus heridas en casa.

«Como muestra este video, se trató de un incidente lamentable ocurrido durante una intervención policial de gran envergadura», declaró el jefe de policía de Park City, Wade Carpenter, en un comunicado. «Bruno es más que un perro policía. Es un compañero, un aliado y parte de nuestra familia policial. Desde el momento en que resultó herido, el agente Henderson y sus compañeros socorristas hicieron todo lo posible por brindarle consuelo y la atención que necesitaba. Agradecemos las numerosas muestras de apoyo a Bruno y a su guía mientras continúa su recuperación», dijo la Policía.

Además, realizaron una revisión independiente del Departamento de Normas y Capacitación para Oficiales de Paz de Utah (POST, por sus siglas en inglés) la cual determinó que «el oficial desplegó al perro policía Bruno de acuerdo con las tácticas estándar para perros policía del POST».

Con respecto al objeto sospecho, ese día recibieron una llamada a través del 911. «Parecía que tenía baterías enrolladas alrededor de algo con cables en su interior». Los uniformados cerraron la vía y tenían previsto usar a los perros para inspeccionar.

Al momento en el que Bruno saltó estaban a la espera de que se desplegara un dron.

Finalmente, descubrieron que el objeto sospechoso se trataba de una batería de automóvil que se había caído de otro vehículo y se había roto.