«Yo maté a mi hija»: La terrorífica llamada al 911 de una madre venezolana en Nueva York

Una madre venezolana asesinó a su hija de tan solo cinco años en Nueva York y posteriormente llamó al 911 para confesar su horrible crimen: «Yo maté a mi hija».

Kuldeep Singh, padre de la niña, de 36 años, señaló que su hija Fabiana Cabello Singh había vivido con su exnovia y otros familiares.

La terrorífica llamada ocurrió a las 7 de la noche. Al llegar, los agentes encontraron a «Fabi», como la llamaba Singh, inconsciente y sin reaccionar, con sangre saliendo de su nariz y boca, y moretones en la sien, según fuentes policiales.

¡Terrible! Madre venezolana asesinó a su hija de 5 años en Nueva York. Francis Cabello, de 32 años acabó con la vida de su hija dentro de su habitación. Supuestamente, la asesina sufría de problemas mentales Univisión https://t.co/frDc0Q6jhy — Javier Vivas Santana (@vivassantanaj_) October 16, 2026

Los agentes la subieron a una patrulla y la trasladaron al Centro Médico del Hospital Jamaica en estado crítico. Posteriormente la declararon muerta, y trasladaron a su madre, Francis Cabello, de 32 años, a la comisaría local para interrogarla.

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El padre de la niña aseguró que la madre de Fabi era cariñosa y muy involucrada. Incluso, mostró a los periodistas varios mensajes de texto en los que hablaba con ella sobre la compra de útiles escolares y otros artículos para que la niña comenzara el jardín de infancia este año.

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Además, destacó que en muchas ocasiones la niña le pedía cosas directamente. «Siempre me llamaba: ‘Papá, necesito un bolso rosa, necesito zapatos, necesito esto’», dijo entre lágrimas.

Asimismo, lamentó que debido a su apretada agenda como conductor de Uber no pasaba mucho tiempo con la niña. «Hace dos semanas estuvo conmigo, comió en el restaurante», dijo. «Me besó cien veces».

De igual forma, afirmó que nunca vio indicios que lo hicieran suponer que la madre de la niña podía atentar contra ella. «La quería muchísimo», dijo refiriéndose a su exnovia. «Me llamaba, a veces me mandaba fotos».

Tras su detención, los agentes llevaron a la madre de la niña a un hospital para una evaluación psiquiátrica. Familiares dijeron que tiene antecedentes de enfermedad mental.

En el momento del asesinato, el abuelo de la niña estaba en casa, pero afirmó que no escuchó nada.