Buscaba las oficinas de la NFL: Los impactantes detalles que revelaron sobre el hombre que desató un tiroteo en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Eric Adams informó que el atacante que provocó un tiroteo mortal en pleno centro de Manhattan tenía como objetivo la sede de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), y dio a conocer las insólitas razones que lo motivó.

Durante el violento episodio murieron cuatro personas, incluido un oficial del Departamento de Policía de Nueva York y el propio tirador. Además, actualmente otra persona más sigue con diagnóstico reservado debido a sus graves heridas.

El tirador, identificado como Shane Tamura, de 27 años, fue un exjugador de fútbol americano a nivel escolar, aunque nunca alcanzó niveles universitarios ni profesionales.

Las autoridades indicaron que Tamura culpaba a la NFL por padecer supuestamente encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad cerebral degenerativa asociada con repetidos golpes en la cabeza, común en deportes de contacto como el fútbol americano.

“Tenía una nota consigo. La nota aludía a que sentía que tenía ETC… culpó a la NFL por su lesión”, detalló Adams en entrevista con CBS.

Según la investigación preliminar, Tamura pretendía dirigirse a las oficinas de la NFL, ubicadas en un rascacielos de Park Avenue entre las calles 51 y 52, pero se equivocó de ascensor y terminó en otra planta del edificio, donde inició el tiroteo.

❗️🚨🇺🇸 – Shane Devon Tamura, 27, from Las Vegas, identified as the suspect in the Midtown Manhattan shooting at 345 Park Avenue.

He killed five, including an NYPD officer, and injured six in the 44-story building housing Blackstone and NFL headquarters.

Armed with an AR-style… pic.twitter.com/PxZSNQHa8q

