«Baño de sangre» en Chicago tras tiroteo al aire libre que dejó al menos un muerto y varios heridos

El vecindario de South Austin, en el West Side de Chicago (EEUU), se convirtió en escenario de una tragedia que estremeció a la comunidad, cuando un tiroteo masivo ocurrido cerca durante una reunión al aire libre dejó como saldo una joven de 22 años muerta y cinco personas heridas.  
De acuerdo con la información reseñada por ABC News, el tiroteo se registró cerca de las 2:48 de la madrugada de este domingo, 10 de agosto. 

LEA TAMBIÉN: TERROR EN EEUU: TRES MUERTOS Y DOS HERIDOS TRAS BRUTAL TIROTEO DENTRO DE UNA TIENDA

Lo que se detalló, es que la víctima fatal recibió un disparo en la espalda y fue trasladada al Hospital Monte Sinaí, donde falleció poco después. 

Entre los heridos se encuentran dos jóvenes de 18 años: uno con impactos en el pecho y brazo izquierdo, en estado crítico, y otro con una lesión superficial en la mano. 

Un menor de 17 años también resultó herido en el muslo izquierdo y permanece en condición crítica. Además, un hombre y una mujer de 29 años sufrieron heridas en la pierna y el codo, respectivamente. 

Las autoridades todavía no han realizado arrestos ni determinado el motivo del ataque, lo que mantiene a la comunidad en incertidumbre. 

Lo más alarmante es que este tiroteo no fue un hecho aislado. En menos de tres horas, se registraron otros dos ataques armados en la misma zona.

A solo unas cuadras del evento principal, un joven de 18 años murió tras recibir un disparo desde un vehículo, mientras otro resultó herido. Previamente, una mujer de 20 años fue baleada en el brazo en otro incidente cercano. Es por ello, que la policía investiga si existe alguna conexión entre estos hechos. 

Este episodio de violencia ocurre apenas un día después de otro tiroteo masivo en Baltimore, en Maryland, donde también se reportó un muerto y cinco heridos, entre ellos una niña de cinco años.  

El mismo sábado al menos tres personas resultaron heridas, incluyendo dos transeúntes inocentes, cuando un pistolero abrió fuego alrededor de la 1:20 a. m. en Times Square, en Nueva York. 

