Terror en EEUU: Tres muertos y dos heridos tras brutal tiroteo dentro de una tienda

Una tarde que prometía ser rutinaria en el norte de Austin, en Texas (EEUU), se convirtió en una escena de horror cuando un tiroteo estalló dentro de una tienda Target ubicada en el 8601 de Research Boulevard.

Según el Departamento de Policía de Austin (APD, por sus siglas en inglés), el incidente ocurrió poco antes de las 15:00 horas de este lunes, 11 de agosto, y dejó un saldo trágico: al menos tres personas fallecidas y otras dos heridas, de acuerdo con la información reseñada por ABC News.

Lo que se detalló, es que el caos obligó a las autoridades a cerrar varias vías cercanas y emitir alertas para que los ciudadanos evitaran la zona.

El presunto autor del ataque fue detenido con un táser poco después del tiroteo. Se trata de un hombre blanco, descrito por testigos como vestido con pantalones cortos caqui y una camisa hawaiana o floral.

Asimismo, se indicó que la policía actuó con rapidez, asegurando el área y solicitando a la población que reportara cualquier actividad sospechosa al 911.

Aunque la identidad del sospechoso no ha sido revelada, su captura ha traído algo de calma a una comunidad sacudida por el miedo.

Los Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Austin-Travis (ATCEMS) confirmaron que cinco personas estuvieron involucradas en el tiroteo.

Entre los heridos se encuentra un menor de edad, aunque no figura entre los fallecidos. La condición de los sobrevivientes no ha sido detallada, y las autoridades han indicado que la investigación sigue activa.

Este nuevo episodio de violencia reabre el debate sobre la seguridad en espacios públicos y el acceso a armas de fuego en Estados Unidos.