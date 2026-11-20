Una llamada al 911 guardó la grabación de un niño suplicando a su padre que no le dispirara, durante un presunto caso de violencia familiar en la localidad de Plant City en el estado de Florida, Estados Unidos. «Papá, por favor, no me mates», fueron las palabras que escucharon las autoridades a través del teléfono, y 11 minutos después fueron sorprendidos con el hallazgo de cinco cuerpos sin vida.

Entre las víctimas se encuentran tres niños de apenas 1, 3 y 5 años, junto a su madre. Según las investigaciones preliminares, el padre habría disparado contra su familia antes de quitarse la vida.

UNA LLAMADA AL 911 REVELÓ EL HORROR

A las 3:29 de la tarde, del jueves 19 de noviembre, el centro de emergencias del Condado de Hillsborough recibió una llamada procedente de una vivienda ubicada en Sparkman Road.

Durante la comunicación, los operadores escucharon ruidos, aparentes disparos y la voz de un niño que suplicaba desesperadamente a su padre que no lo matara. «Papá, por favor, no me dispares. Papá, por favor, no me mates», fueron las palabras del menor, según relató el sheriff Chad Chronister durante una conferencia de prensa.

Once minutos después de recibida la llamada, los agentes llegaron al lugar. Al ingresar a la vivienda, encontraron a los cinco integrantes de la familia sin signos vitales.

El sheriff Chad Chronister describió lo ocurrido como un acto de extrema crueldad y reconoció el profundo impacto emocional que la escena provocó entre los agentes y el personal de emergencias.

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades, la familia llevaba aproximadamente un año residiendo en la vivienda y no existían registros previos de intervenciones policiales en ese domicilio. Tampoco se habían reportado antecedentes penales de los padres.

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¿QUÉ PROVOCÓ LA TRAGEDIA?

Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué motivó los hechos ni quién realizó la llamada que alertó a los servicios de emergencia.

El sheriff explicó que el operador escuchó primero la voz de un hombre que dijo «I’m sorry, buddy» (Lo siento, amiguito) y después una detonación. Momentos más tarde, escuchó a un niño pedirle a su padre que no le disparara. «Papá, daddy, por favor no me dispares. Papá, por favor no me mates».