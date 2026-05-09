TRAGEDIA EN COLORADO: Niña de cinco años pasó más 24 horas junto a los cuerpos de sus padres tras accidente de tránsito

Una niña de cinco años pasó más de 24 horas atrapada dentro de una camioneta destrozada junto a los cuerpos de sus padres fallecidos tras un terrible accidente.

Kayce Griffin sobrevivió milagrosamente al accidente después de que el vehículo volcara en una carretera de Colorado. En el hecho murieron sus padres identificados como Klariza Tarango, de 24 años, y Devante Griffin, de 25, informó The Sun.

La versión señala que el vehículo volcó en una carretera de Colorado el fin de semana pasado.

La Policía Estatal de Colorado descubrió el vehículo destrozado el sábado pasado. Un conductor que pasaba por el lugar informó sobre el vehículo volcado, según el Durango Herald.

Los investigadores creen que el accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del viernes.

NADIE VIO EL VEHÍCULO VOLCADO

Sin embargo, los restos estaban ocultos a la vista y pasaron desapercibidos durante más de un día.

La policía indicó que la camioneta donde se trasladaba la familia fue el único vehículo involucrado en el accidente.

La pequeña Kayce solo sufrió heridas leves a pesar de haber estado atrapada entre los restos del accidente durante más de 24 horas.