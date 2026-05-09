EEUU

TRAGEDIA EN COLORADO: Niña de cinco años pasó más 24 horas junto a los cuerpos de sus padres tras accidente de tránsito

caraotadigital1
caraotadigital1
2 Min de Lectura
Niña de cinco años
La niñade 5 años no sufrió lesiones. Foto cortesía GoFundMe

Una niña de cinco años pasó más de 24 horas atrapada dentro de una camioneta destrozada junto a los cuerpos de sus padres fallecidos tras un terrible accidente.

Contenido

Kayce Griffin sobrevivió milagrosamente al accidente después de que el vehículo volcara en una carretera de Colorado. En el hecho murieron sus padres identificados como Klariza Tarango, de 24 años, y Devante Griffin, de 25, informó The Sun.

- Publicidad -
Ad image

La versión señala que el vehículo volcó en una carretera de Colorado el fin de semana pasado.

LEA TAMBIÉN: TRAGEDIA EN AEROPUERTO DE COLORADO: AVIÓN GOLPEÓ MORTALMENTE A UNA PERSONA QUE SALTÓ A LA PISTA DE ATERRIZAJE DURANTE DESPEGUE

La Policía Estatal de Colorado descubrió el vehículo destrozado el sábado pasado. Un conductor que pasaba por el lugar informó sobre el vehículo volcado, según el Durango Herald.

Los investigadores creen que el accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del viernes.

NADIE VIO EL VEHÍCULO VOLCADO

Sin embargo, los restos estaban ocultos a la vista y pasaron desapercibidos durante más de un día.

La policía indicó que la camioneta donde se trasladaba la familia fue el único vehículo involucrado en el accidente.

La pequeña Kayce solo sufrió heridas leves a pesar de haber estado atrapada entre los restos del accidente durante más de 24 horas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Lun 11/05
$ USD: 500,46 Bs
EUR: 589,27 Bs
hacklinkJojobet GirişBetcioBetcioFree Pornivermectin tabletMadridbetMadridbetPusulabetfapdexmeritbetmarsbahisCasibom GirişartemisbetperabetmeritbetpokerklasTophillbetmarsbahis girişJojobet GirişcasibomCasibom GirişMarsbahis GirişHoliganbetPusulabetmatbetbetebetHoliganbetJojobetMarsbahis