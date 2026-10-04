Arrestaron a padre irresponsable que dejó a sus hijos solos en casa, uno fue hallado caminando en una carretera

La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough arrestó a un padre de Tampa bajo múltiples cargos de negligencia infantil, después de que un transeúnte alertara sobre una situación irregular al ver al hijo de tres años del aprehendido caminando solo y descalzo por una carretera transitada el viernes por la noche.

Los agentes acudieron al sitio cerca de las 8:38 p. m. hora local del 2 de octubre, específicamente a la calle North 42nd, cerca de la intersección con Hellenic Drive. El testigo detuvo su vehículo al divisar al pequeño paseando sin compañía por la carretera.

Los investigadores rastrearon el origen del niño hasta una vivienda cercana que tenía la puerta principal abierta de par en par. Al ingresar al inmueble, los funcionarios localizaron a otros cuatro niños pequeños completamente solos, sin la presencia de un adulto o cuidador.

Dentro de la residencia, los oficiales encontraron la cocina encendida emanando humo. Asimismo, constataron que los infantes más pequeños llevaban pañales sucios y se encontraban desatendidos, lo que dio cuenta de la irresponsabilidad paterna.

Las pesquisas determinaron que la madre de los niños estaba fuera cumpliendo su jornada laboral. La mujer dejó a los cinco menores bajo el cuidado directo de su padre, Glenn Jones, de 41 años, ahora tras las rejas.

Cuando Jones regresó finalmente a la propiedad, los agentes procedieron a su detención inmediata. El sujeto enfrenta ahora cinco cargos formales por el delito de negligencia infantil.

De acuerdo con registros de medios locales, no es la primera vez que Jones es detenido. De hecho, ya había quedado bajo arresto hasta en cuatro oportunidades previas entre 2024 y 2025.