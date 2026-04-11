EEUU

Armada estadounidense inició operación para retirar minas iraníes en el estrecho de Ormuz

Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Armada estadounidense inició operación para retirar minas iraníes en el estrecho de Ormuz
Foto: EFE

(EFE).- Dos destructores de la Armada estadounidense iniciaron este sábado una operación para «establecer las condiciones» para retirar las minas colocadas por Irán en el estrecho de Ormuz, anunció el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).

Los buques USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy transitaron por el estrecho y el golfo Pérsico «como parte de una misión más amplia para garantizar que esté completamente libre de minas marinas» arrojadas por la Guardia Revolucionaria iraní, indicó el Centcom en un comunicado.

Leer Más

El presidente de EEUU, Donald Trump, aterrizó en Escocia para disfrutar el pasado fin de semana de una buena jornada golf en el lujoso complejo Turnberry. Pero lo que más llamó la atención no fue su swing, sino el imponente dispositivo de seguridad que lo acompañó: escoltas armados, francotiradores estratégicamente ubicados y un buggy o carrito (pequeño) blindado apodado 'Golf Force One'.  
VIRAL: ‘Golf Force One’, el nuevo carrito blindado de Trump que no pasó desapercibido en redes sociales
Detuvieron a hombre que intentó colarse con un machete y tres cuchillos en el Capitolio de EEUU
El mono de laboratorio que sobrevivió al accidente en Mississippi ya tiene nuevo hogar

«Hoy hemos iniciado el proceso de establecimiento de un nuevo paso marítimo y pronto compartiremos esta ruta segura con la industria marítima para fomentar la libre circulación del comercio», declaró el máximo responsable del Centcom, almirante Brad Cooper.

El Centcom subrayó que el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra la república islámica, es «una vía marítima internacional y un corredor comercial esencial que sustenta la prosperidad económica regional y mundial».

«Fuerzas estadounidenses adicionales, incluidos drones submarinos, se sumarán a las labores de limpieza en los próximos días», apuntó.

LEA TAMBIÉN: VIDEO: TRUMP DEJÓ CLARO LO QUE SERÍA «UN BUEN ACUERDO» PARA ESTADOS UNIDOS EN LA NEGOCIACIÓN CON IRÁN

Este anuncio se produce después de la tregua temporal pactada entre Estados Unidos e Irán, países que este sábado iniciaron negociaciones de paz en Pakistán.

También el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en su plataforma Truth Social que ha comenzado el «proceso de limpieza» de minas en el estrecho de Ormuz.

«Ahora estamos comenzando el proceso de limpieza del Estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros», aseguró.

Trump, que ha criticado durante las últimas semanas a sus aliados por negarse a reabrir militarmente la vía marítima bloqueada por Teherán, aseguró que esos países «no tienen el valor ni la voluntad de hacer este trabajo por ellos mismos».

Algunos buques han transitado por el estrecho de Ormuz desde el inicio del alto el fuego, aunque las tensiones entre ambos países mantienen la incertidumbre sobre la solidez de la tregua. EFE

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Pánico en Nueva York: Abatido un hombre que hirió a tres personas con un machete en un andén del metro
EEUU
Los perlazos del senador Rick Scott sobre Venezuela y el levantamiento de sanciones a Delcy Rodríguez
EEUU
HORROR EN MIRANDA: Atacó a su madre con un machete mientras dormía y esto hizo con el cuerpo
Sucesos
jojobet girişhacklinkmarsbahiscasibomjojobetjojobet girişholiganbetcasibomJojobet Girişjojobetvaycasinojojobetjojobet girişjojobet