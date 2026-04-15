Aplazaron la vista para sentencia de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal en Nueva York, este sería el veredicto en su contra

La vista para sentencia del exgeneral venezolano Hugo «El Pollo» Carvajal, prevista para este jueves, 16 de abril, en un tribunal federal de Nueva York, fue nuevamente aplazada, según confirmó un portavoz de la Fiscalía de Estados Unidos.

El antiguo jefe de inteligencia chavista permanece a la espera de que se fije una nueva fecha, en un proceso que ha estado marcado por retrasos sucesivos desde su extradición y posterior admisión de culpabilidad.

Este nuevo aplazamiento se suma a otros diferimientos previos, algunos vinculados a las negociaciones que Carvajal mantenía con la Fiscalía y otros a factores externos.

El más reciente ocurrió el 23 de febrero, cuando una tormenta invernal paralizó la ciudad de Nueva York y obligó al cierre temporal del Tribunal del Distrito Sur.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA NUEVA FECHA?

Hasta ahora, no se ha divulgado públicamente una nueva fecha para la audiencia, y el cambio aún no aparece reflejado en el archivo judicial digital del caso.

Vale recordar, que Carvajal, de 65 años, se declaró culpable en junio de conspiración para narcoterrorismo en beneficio de la antigua guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), importación de cocaína y delitos relacionados con la posesión y conspiración con armas de fuego.

Estos cargos, considerados de alta gravedad en la jurisdicción estadounidense, lo exponen a una pena máxima de cadena perpetua, una posibilidad que mantiene elevada la atención sobre su proceso judicial.

CASO DE MADURO

El caso de Carvajal se enmarca en una investigación más amplia iniciada en 2020, cuando Estados Unidos imputó por narcoterrorismo a Nicolás Maduro, al dirigente chavista Diosdado Cabello y otros altos funcionarios.

Desde enero, Maduro permanece detenido en una prisión federal de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, ambos acusados de delitos similares relacionados con narcotráfico y armas.

Carvajal ocupó posiciones clave dentro del aparato de seguridad venezolano. Fue jefe de la inteligencia militar entre 2004 y 2011, dirigió la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en 2012 y posteriormente ejerció como diputado oficialista.