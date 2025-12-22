EEUU

Apagón masivo dejó sin electricidad a más de 130 mil usuarios en San Francisco: Esto es lo que se sabe

Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Autos esperan en una intersección sin semáforos en funcionamiento debido a cortes de energía / Cortesía: Infobae

Un apagón masivo dejó a más de 130.000 usuarios sin electricidad en San Francisco (EEUU), provocando la suspensión de servicios esenciales, el cierre de comercios y un caos en las principales autopistas.

El apagón, que afectó principalmente al norte y centro de la ciudad registrada el sábado, generó escenas de caos en plena jornada de lluvias y alta actividad previa a las fiestas navideñas.  

El corte eléctrico comenzó alrededor del mediodía (1:00 de la tarde) y se extendió rápidamente por barrios como Richmond, Presidio, Inner Sunset y zonas cercanas al Golden Gate Park, dejando sin suministro a cerca de un tercio de los clientes de Pacific Gas and Electric (PG&E). 

Semáforos apagados, calles congestionadas y establecimientos cerrados marcaron el ritmo de la ciudad durante horas, mientras miles de residentes buscaban alternativas para movilizarse o resguardarse del mal clima. 

¿QUÉ CAUSÓ EL APAGÓN?  

Autoridades locales informaron que uno de los factores que contribuyó al apagón fue un incendio registrado en una subestación de PG&E, ubicada en la intersección de las calles 8 y Mission.  

El incidente, reportado alrededor de las 3:15 de la tarde (hora local), obligó a los bomberos a intervenir de inmediato y generó preocupación sobre la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica en una de las ciudades tecnológicas más importantes del país. 

La niebla y los cortes de electricidad oscurecen el horizonte a medida que avanza el tráfico en San Francisco / Cortesía: Infobae

CASO EN SAN FRANCISCO  

El transporte público también sufrió interrupciones significativas. Varias líneas de autobuses y tranvías quedaron temporalmente fuera de servicio, mientras que estaciones y túneles operaron con retrasos o capacidad limitada.  

En consecuencia, las autoridades municipales pidieron a los residentes evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse en casa hasta que la red eléctrica fuera estabilizada, una recomendación que muchos siguieron ante la falta de visibilidad y el riesgo en las vías. 

HASTA CUÁNDO DURÓ EL APAGÓN 

Hacia la tarde del domingo, tres horas después, PG&E informó que la mayoría de los usuarios había recuperado el servicio. Sin embargo, miles todavía permanecían sin electricidad mientras continuaban las reparaciones. 

De hecho, al amanecer del domingo, 21 de diciembre, quedaban en San Francisco menos de 21.000 clientes sin servicio de energía eléctrica, de los más de 130.000 que durante la tarde del sábado, se afectaron con el apagón masivo. 

