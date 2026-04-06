«Anti Sharia», la polémica ley que aprobaron en Florida para designar «terroristas» a organizaciones de izquierda

El gobernador de Florida, Ron DeSanti, convirtió en ley este lunes, 6 de abril, el proyecto HB 1471, una nueva norma que le otorga amplios poderes al Ejecutivo estatal para designar organizaciones terroristas a grupos de izquierda.

De acuerdo con lo precisado por medios locales, la medida entrará en vigor el próximo 1 de julio de este mismo 2026.

Como era de esperarse, la aprobación de la Ley HB 1471 en Florida, conocida popularmente como la ley «Anti Sharia», ha desatado un intenso debate político y jurídico en Estados Unidos.

Sin embargo, durante el acto de promulgación celebrado este lunes, el gobernador Ron DeSantis defendió la norma y aseguró que ofrece «el marco regulatorio» para designar como organizaciones terroristas a distintos actores que, según su administración, representan una amenaza para la seguridad del estado.

Entre los grupos que mencionó como posibles candidatos figuran el Tren de Aragua, Antifa y el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR). Se trata de una mezcla que ha generado todavía más preocupación en ciertos sectores por equiparar pandillas criminales con movimientos políticos o entidades civiles.

Sobre este último punto, expertos en derechos civiles advierten que difuminar esas fronteras podría abrir la puerta a abusos.

De hecho, Jonathan Webber, director de políticas del Southern Poverty Law Center, alertó al Miami Herald que la ley «viola principios constitucionales fundamentales». Advirtió, que esto ocurriría al permitir que un grupo sea catalogado como terrorista sin que exista una condena penal previa contra sus miembros o dirigentes.

Explicó que la ausencia de un requisito judicial previo implicaría que una organización podría perder contratos. También financiamiento o incluso su estatus corporativo antes de que un tribunal determine si ha cometido algún delito.

No obstante, la ley establece que cada designación debe ser aprobada por mayoría del gobernador y su gabinete. Además, se permite que las organizaciones afectadas pueden solicitar revisión judicial.

Paralelamente, la HB 1471 incorpora un componente adicional al prohíbir que tribunales o agencias estatales apliquen leyes extranjeras o religiosas —incluida explícitamente la ley Sharia— cuando estas entren en conflicto con derechos constitucionales estadounidenses.

EN LAS ESCUELAS Y UNIVERSIDADES

Las implicaciones más inmediatas recaen sobre el sistema de educación superior pública. Esto porque la legislación ordena la expulsión automática de cualquier estudiante universitario o de colegio comunitario que sea considerado promotor de una organización designada como terrorista.

Además, pierde acceso a becas estatales, ayudas financieras y exenciones de matrícula, quedando obligado a pagar tarifas de estudiante foráneo.

Se destacó, que para que una conducta sea considerada «promoción», la norma exige que las declaraciones o acciones del estudiante apoyen la violencia extralegal de la organización. Y que, en contexto, representen una amenaza real o un intento de reclutamiento.

Además, las escuelas privadas que deseen participar en programas de becas deberán certificar que no mantienen vínculos con grupos terroristas o pandillas criminales.

Asimismo, en el ámbito corporativo, el Departamento de Estado de Florida podrá disolver administrativamente cualquier empresa vinculada a organizaciones designadas como terroristas. Mientras, que agencias estatales, tienen prohibido contratar con ellas o recibir fondos.

La iniciativa no es aislada. Vale recordar, que Texas aprobó una ley similar el año pasado, que además de abrir la puerta para catalogar a CAIR como organización terrorista, restringió la compra de propiedades a ciudadanos de China, Corea del Norte, Irán y Rusia.