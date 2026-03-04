American Airlines podrá volar a dos ciudades de Venezuela tras aprobación del Departamento de Transporte de EEUU

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT, por sus siglas en inglés) aprobó este miércoles, 4 de marzo, la solicitud de American Airlines para reanudar los vuelos desde Miami hacia La Guaira y Maracaibo (Zulia), marcando el regreso formal de la aerolínea al mercado venezolano tras más de seis años de suspensión.

El departamento, citado por diversos medios entre ellos Reuters, precisó que la operación se realizará a través de Envoy, su filial regional, y forma parte del proceso de reapertura aérea entre ambos países.

La decisión llega después de que, en enero, el secretario de Transporte, Sean Duffy, anulara la orden de 2019 que prohibía a las aerolíneas estadounidenses volar a Venezuela, una medida tomada en ese entonces por instrucciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Con la revocatoria, se abrió el camino para que American Airlines retomara rutas históricas que habían sido suspendidas por razones de seguridad y tensiones diplomáticas.

La autorización del USDOT tendrá una vigencia inicial de dos años, durante los cuales American Airlines podrá operar vuelos diarios hacia ambas ciudades venezolanas.

Aunque la compañía no ha ofrecido comentarios, como se sabe había manifestado su intención de regresar al país poco después de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, un hecho que aceleró los acercamientos diplomáticos y operativos entre Washington y Caracas.

Como parte del proceso previo a la reanudación de operaciones, la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) realizó una inspección en el aeropuerto de Maiquetía, evaluando los protocolos de seguridad necesarios para autorizar los vuelos comerciales.

Lo que se explicó, es que este paso era indispensable para garantizar estándares operativos adecuados antes del reinicio de los servicios.

AMERICAN AIRLINES EN VENEZUELA

American Airlines, que inició operaciones en Venezuela en 1987, fue durante décadas la aerolínea estadounidense con mayor presencia en el país.

Su retorno no solo restablece una conexión histórica, sino que también abre oportunidades para viajes de negocios, turismo y misiones humanitarias, especialmente para la amplia diáspora venezolana radicada en Florida.

Con esta decisión, se reactiva un puente aéreo clave en un momento de recomposición política y logística entre ambas naciones.