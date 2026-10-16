American Airlines anuncia vuelos Miami – Anzoátegui, estos son los detalles

La aerolínea American Airlines anunció este viernes vuelos entre la ciudad de Miami, en Estados Unidos, y Barcelona, en el estado Anzoátegui. Con esta nueva ruta, la compañía ya cuenta con 24 frecuencias semanales con Venezuela.

Esta nueva ruta comenzará el próximo 15 de enero de 2027 y contará con tres vuelos semanales. Las frecuencias serán los lunes, miércoles y viernes. No hay detalles sobre el precio de los boletos.

La ruta se llevará a cabo entre Aeropuerto Internacional de Miami y el Aeropuerto Internacional de Barcelona José Antonio Anzoátegui. Aunque la frecuencia comenzará a principios del próximo año, los boletos ya estarán disponibles desde el 19 de octubre.

Los vuelos serán operados por aviones Embraer 175, que cuentan con cabinas de primera clase. Asimismo, tiene comodidades para los pasajeros, incluyendo señal de Internet y toma de corriente en los asientos.

MÁS VUELOS DE AMERICAN

Con esta nueva ruta hacia el oriente del país, American Airlines acumula 24 vuelos semanales con Venezuela. Con Caracas hay dos frecuencias diarias y Maracaibo tiene uno, ambos con destino a Miami.

El vicepresidente sénior y director de Asuntos Gubernamentales de American Airlines, Stephen Neuman, destacó el valor de la nueva ruta. «La incorporación de Barcelona refuerza aún más nuestro compromiso de larga data con Venezuela», acotó.

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Neuman aseguró que estos nuevos vuelos hacia «nuestro centro de operaciones en Miami también beneficiará a los clientes, ofreciéndoles acceso con una sola escala a más de 100 destinos en Norteamérica».

American Airlines restableció vuelos con Venezuela en abril de este año y ha incrementado las frecuencias con rapidez. Tras el doble terremoto, envió un avión humanitario hacia Caracas con más de cuatro toneladas de suministros.