EEUU

Alto funcionario del Comando Sur confirmó que se retira: supervisó ataques a barcos en el Caribe

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
El almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de los EEUU / Archivo

El almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, confirmó que se retirará tras 37 años en la Armada el próximo 12 de diciembre de 2025, tras casi un año al frente de las operaciones militares en el Caribe. 

Su gestión ha estado marcada por una intensificación de los ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, especialmente en aguas cercanas a Venezuela.  

LEA TAMBIÉN: REVELARON NUEVOS DETALLES SOBRE LOS PRESUNTOS NARCOTRAFICANTES QUE SOBREVIVIERON A BOMBARDEO DE EEUU EN EL CARIBE

De acuerdo con datos compartidos por medios estadounidenses, Holsey asumió el cargo en noviembre de 2024, sustituyendo a la general Laura Richardson, y su retiro se produce en un contexto de creciente presencia militar estadounidense en la región.  

Durante su mandato, las fuerzas armadas estadounidenses realizaron al menos cinco ataques letales contra “narcolanchas”, según reportes oficiales.  

Estas acciones han sido justificadas por el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una estrategia renovada contra el narcotráfico en el Caribe.  

No obstante, fuentes cercanas al Pentágono –según las consultadas por NBC News y otros medios acusados de pro-demócratas o críticos a Trump– han señalado que Holsey expresó preocupaciones sobre el alcance y la legalidad de algunas de estas operaciones, lo que podría haber influido en su decisión de retirarse antes de completar el ciclo habitual de tres años en el cargo 

VERSIÓN DE CNN 

Según información de CNN, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no estaba conforme con las acciones que lideraba Holsey con el Comando Sur en el mar Caribe. 

En concreto, Hegseth no estaba convencido de que Holsey fuera la persona indicada para “actuar con la suficiente rapidez ni agresividad para combatir narcotraficantes”, menciona el medio estadounidense. 

Además, el secretario manifestó su inconformidad por no recibir información a tiempo sobre las operaciones, pese a que el Comando Sur ha expresado su preocupación respecto a la legalidad de los ataques, según indicaron las fuentes. 

Incluso, el 6 de octubre según el mismo medio se llevó a cabo una reunión entre el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, Holsey y Hegseth, durante la cual el almirante puso su cargo a disposición, un gesto que evidenciaría el descontento de la administración Trump con el comandante. 

ASÍ SE ANUNCIÓ  

Hegseth también le envió un mensaje de despedida a través de X, donde mencionó que: “Expresamos nuestra más profunda gratitud al Almirante Alvin Holsey por sus más de 37 años de distinguido servicio a nuestra nación, ya que planea jubilarse a finales de año”. 

“El Almirante Holsey ha ejemplificado los más altos estándares de liderazgo naval desde su nombramiento en el programa NROTC del Morehouse College en 1988″, añadió el funcionario. 

“Departamento agradece al Almirante Holsey por sus décadas de servicio a nuestro país, y le deseamos a él y a su familia mucho éxito y satisfacción en los años venideros”, puntualizó Hegseth. 

Por su parte, el almirante confirmó su salida también en X. En la publicación aseguró que “servir como su comandante y segundo durante los últimos 34 meses ha sido un gran honor”. 

“El equipo del Comando Sur ha hecho contribuciones duraderas a la defensa de nuestra nación y continuará haciéndolo”, agregó. 

