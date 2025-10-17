Revelaron nuevos detalles sobre los presuntos narcotraficantes que sobrevivieron a bombardeo de EEUU en el Caribe

Un barco de la Armada del Ejército de los Estados Unidos mantiene retenidos a los dos presuntos narcotraficantes que sobrevivieron a un bombardeo a una lancha cerca de las costas de Venezuela en el mar Caribe donde murieron otras dos personas.

Esta sería la primera vez que dos presuntos narcotraficantes sobreviven a los bombardeos a las lanchas que está realizando la administración de Trump en la región, según contaron a Reuters tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Una de las fuentes indicó que la embarcación en cuestión se movía bajo el agua, por lo que probablemente se trataba de un sumergible, una embarcación similar a un submarino utilizada por los narcotraficantes para evitar que los detecten.

Tras el bombardeo, el Ejército llevó a cabo un rescate en helicóptero en el que llevaron a los sobrevivientes al buque de guerra estadounidense.

Según la administración de Trump, hasta la fecha han podido dar de baja a 27 presuntos narcotraficantes. Asimismo, advirtió que seguirá con los ataques mortales a dichas embarcaciones.

A principios de este mes, el Pentágono reveló al Congreso en una notificación, que Trump ha determinado que Estados Unidos está involucrado en «un conflicto armado no internacional».

El documento tenía como objetivo explicar el fundamento legal de la administración Trump para desplegar la fuerza militar estadounidense en el Caribe.