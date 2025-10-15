EEUU

Alerta por primeras heladas en Nueva York: se preparan para temperaturas cercanas al punto de congelación

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Las bajas temperaturas mantienen en alerta a varios condados de Nueva York por riesgo de heladas / Archivo

La llegada anticipada del frío ha encendido las alarmas en Nueva York (EEUU), donde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta por las primeras heladas que afectarán a varios condados del estado.  

Contents

Lo que se detalló, de acuerdo con el informe citado por USA Today, es que las temperaturas se aproximan al punto de congelación, especialmente en zonas del oeste y centro como Erie, Genesee, Livingston, Wyoming, Chautauqua y Oswego.  

Leer Más

Alerta de gripe aviar deja sin distribución de leche a uno de los mayores productores de EEUU
Actor que interpretó a Superman se unió a los agentes de ICE para «salvar a Estados Unidos»
Todo o nada: Harris desafía a Trump en el terreno económico

LEA TAMBIÉN: LA HISTORIA DEL HOMBRE QUE SE GANÓ LA LOTERÍA Y USA SU DINERO PARA RECONSTRUIR LOS ÁNGELES

Esta situación pone en riesgo tanto los cultivos como los sistemas domésticos, y marca un inicio temprano de la temporada invernal. 

Según el reporte, la advertencia por heladas estará vigente desde las 2:00 hasta las 9:00 de la mañana de este jueves, 16 de octubre. Durante ese lapso, se prevé que las temperaturas desciendan entre 0 y 2°C, lo que podría generar la formación de heladas en zonas alejadas de los lagos Erie y Ontario. 

En consecuencia, el NWS de Buffalo advirtió e insistió que “las bajas temperaturas pueden dañar cultivos y plantas sensibles que no estén protegidas”. 

¿POR QUÉ ESTAS HELADAS TAN SEVERAS?  

Lo que se explicó, es que el fenómeno está vinculado al debilitamiento del vórtice polar, una corriente de aire frío que normalmente permanece sobre el Ártico.  

Su desplazamiento hacia el sur ha permitido que masas de aire helado lleguen al noreste de Estados Unidos, provocando un descenso abrupto de las temperaturas. 

Nueva York se prepara para la primera helada 2025 / Archivo

Además, según los registros históricos, la ciudad de Nueva York suele experimentar su primera helada entre el 10 y el 20 de octubre. Sin embargo, el cambio climático y las oscilaciones atmosféricas pueden adelantar o retrasar esa fecha. 

¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES?  

Entre las recomendaciones, las autoridades destacaron el traslado al interior de las viviendas de aquellas plantas más delicadas o cubrirlas durante la noche, además de proteger o drenar las tuberías exteriores para prevenir rupturas ocasionadas por el congelamiento. 

“Es fundamental anticiparse y envolver o vaciar tuberías expuestas, o dejar los grifos goteando suavemente», se enfatizó en el mensaje distribuido por el NWS.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Experto confirma llegada de nueva especie marina a las costas venezolanas
Venezuela
Meta eliminó página de Facebook que rastreaba a agentes de ICE en Chicago
EEUU
Un escándalo sacude al mundo médico en Nueva York (EEUU ) tras la acusación formal contra Maurizio Miglietta, un cirujano de 56 años con amplia trayectoria profesional, a quien se le procesa por violar a una mujer bajo amenazas con un arma.   
Escándalo en EEUU: Cirujano es acusado de violar a una mujer a punta de pistola
EEUU