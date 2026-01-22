EEUU

Alerta máxima en EEUU: tormenta invernal amenaza a más de 132 millones de personas en 30 estados

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
El Servicio Meteorológico Nacional advierte que una tormenta invernal afectará a más de 175 millones de personas en Estados Unidos / Archivo.

Una de las tormentas invernales más extensas de los últimos años amenaza a más de 132 millones de personas en Estados Unidos, con alertas activas en 30 estados y la posibilidad de acumulaciones históricas de nieve y hielo. 

Contents

El sistema, que comenzará a intensificarse desde este viernes, 23 de enero, se desplazará desde el suroeste hacia el noreste del país, manteniendo condiciones peligrosas durante todo el fin de semana.  

Leer Más

Trump
Ya no es solo Taylor Swift: Trump ahora arremetió contra Beyoncé, esta fue la polémica acusación que hizo
EEUU responde a Boric y Petro: «Sanciones buscan disuadir comportamientos imprudentes»
Altar de la Santa Muerte y armas de varios calibres: Lo que encontraron en la habitación de «niño sicario» detenido en Texas

LEA TAMBIÉN: VIRAL: LAS SORPRENDENTES NEVADAS QUE CAYERON EN FLORIDA POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), su tamaño y trayectoria lo convierten en uno de los eventos más significativos de la temporada, con impactos previstos en infraestructura, transporte y servicios esenciales. 

El fenómeno ingresará inicialmente por Nuevo México y Arizona, donde las zonas montañosas podrían recibir hasta 30 centímetros de nieve en menos de 24 horas. 

A medida que avance hacia Colorado, Utah y las llanuras del sur, ciudades como Oklahoma City podrían superar los 30 centímetros, mientras que áreas metropolitanas como Dallas y Fort Worth enfrentarán acumulaciones menores, pero igualmente disruptivas.  

El sistema continuará su recorrido hacia el Atlántico medio, donde urbes como Washington, DC, Filadelfia y Richmond podrían registrar más de 30 centímetros de nieve durante el fin de semana. 

¿CUÁL SERÁ LA REGIÓN MÁS AFECTADA?  

El noreste del país se perfila como una de las regiones más afectadas. El NWS estima que Nueva York y varias ciudades del área metropolitana podrían recibir entre 30 y 45 centímetros de nieve, mientras que localidades del interior, como Syracuse y Binghamton, anticipan hasta 60 centímetros.  

En contraste, el sureste experimentará acumulaciones más moderadas, aunque estados como Tennessee y Carolina del Norte podrían enfrentar nevadas superiores a los 30 centímetros en zonas específicas.  

Como se sabe, la combinación de nieve y lluvia helada incrementa el riesgo de cortes eléctricos, accidentes viales y afectaciones a la movilidad. 

PLANES DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIA  

Ante este escenario, las autoridades federales, estatales y locales han activado planes de emergencia, reforzado servicios esenciales y emitido recomendaciones para evitar desplazamientos innecesarios.  

En consecuencia, distritos escolares y oficinas públicas en varias jurisdicciones anunciaron cierres preventivos, mientras que aeropuertos en el centro y noreste del país preparan protocolos para gestionar cancelaciones y retrasos.  

Asimismo, equipos de mantenimiento vial trabajan de manera anticipada para despejar carreteras y proteger la red eléctrica ante la acumulación de hielo. 

¿HASTA CUÁNDO HAY RIESGO?  

El impacto económico y logístico podría ser considerable. Con una extensión de más de 3.200 kilómetros, la tormenta se compara con eventos severos registrados en 2016 y 2021, cuyos daños superaron los 2.000 millones de dólares.  

El NWS prevé que los efectos del sistema se prolonguen hasta inicios de la próxima semana, dependiendo de su desplazamiento final.  

Las autoridades insisten en que la población consulte fuentes oficiales, revise sus suministros y mantenga vías de comunicación abiertas mientras continúa el monitoreo constante de este fenómeno invernal de gran magnitud.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Mujer fue ejecutada tras descubrirse las brutales torturas que causó a su hijastra en China
Mundo
Trump instaló el Consejo de Paz en Davos y dice que «todos quieren ser parte»
EEUU
Aprobado en primera discusión proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos
Venezuela