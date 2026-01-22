Alerta máxima en EEUU: tormenta invernal amenaza a más de 132 millones de personas en 30 estados

Una de las tormentas invernales más extensas de los últimos años amenaza a más de 132 millones de personas en Estados Unidos, con alertas activas en 30 estados y la posibilidad de acumulaciones históricas de nieve y hielo.

El sistema, que comenzará a intensificarse desde este viernes, 23 de enero, se desplazará desde el suroeste hacia el noreste del país, manteniendo condiciones peligrosas durante todo el fin de semana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), su tamaño y trayectoria lo convierten en uno de los eventos más significativos de la temporada, con impactos previstos en infraestructura, transporte y servicios esenciales.

El fenómeno ingresará inicialmente por Nuevo México y Arizona, donde las zonas montañosas podrían recibir hasta 30 centímetros de nieve en menos de 24 horas.

A medida que avance hacia Colorado, Utah y las llanuras del sur, ciudades como Oklahoma City podrían superar los 30 centímetros, mientras que áreas metropolitanas como Dallas y Fort Worth enfrentarán acumulaciones menores, pero igualmente disruptivas.

El sistema continuará su recorrido hacia el Atlántico medio, donde urbes como Washington, DC, Filadelfia y Richmond podrían registrar más de 30 centímetros de nieve durante el fin de semana.

¿CUÁL SERÁ LA REGIÓN MÁS AFECTADA?

El noreste del país se perfila como una de las regiones más afectadas. El NWS estima que Nueva York y varias ciudades del área metropolitana podrían recibir entre 30 y 45 centímetros de nieve, mientras que localidades del interior, como Syracuse y Binghamton, anticipan hasta 60 centímetros.

En contraste, el sureste experimentará acumulaciones más moderadas, aunque estados como Tennessee y Carolina del Norte podrían enfrentar nevadas superiores a los 30 centímetros en zonas específicas.

Como se sabe, la combinación de nieve y lluvia helada incrementa el riesgo de cortes eléctricos, accidentes viales y afectaciones a la movilidad.

⚠️~132 million: Number of people under alerts for snow – sleet – freezing rain. A large, long-duration winter storm is expected to bring widespread heavy snow, sleet, and freezing rain from the Southern Rockies and Plains beginning Friday (Jan. 23), spreading eastward toward New… pic.twitter.com/z081PriUxu — National Weather Service (@NWS) January 22, 2026

PLANES DE PREVENCIÓN Y EMERGENCIA

Ante este escenario, las autoridades federales, estatales y locales han activado planes de emergencia, reforzado servicios esenciales y emitido recomendaciones para evitar desplazamientos innecesarios.

En consecuencia, distritos escolares y oficinas públicas en varias jurisdicciones anunciaron cierres preventivos, mientras que aeropuertos en el centro y noreste del país preparan protocolos para gestionar cancelaciones y retrasos.

Asimismo, equipos de mantenimiento vial trabajan de manera anticipada para despejar carreteras y proteger la red eléctrica ante la acumulación de hielo.

¿HASTA CUÁNDO HAY RIESGO?

El impacto económico y logístico podría ser considerable. Con una extensión de más de 3.200 kilómetros, la tormenta se compara con eventos severos registrados en 2016 y 2021, cuyos daños superaron los 2.000 millones de dólares.

El NWS prevé que los efectos del sistema se prolonguen hasta inicios de la próxima semana, dependiendo de su desplazamiento final.

Las autoridades insisten en que la población consulte fuentes oficiales, revise sus suministros y mantenga vías de comunicación abiertas mientras continúa el monitoreo constante de este fenómeno invernal de gran magnitud.