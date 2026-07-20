Alcaldesa de Doral abogó continuidad de TPS para venezolanos por crisis habitacional tras terremotos

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, abogó por la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos, tras los terremotos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio y que dejó severos daños en Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua y Yaracuy.

Durante una entrevista en el podcast «Más allá de lo viral», conducido por el comunicador venezolano Raúl Quero, Fraga calificó la medida como una necesidad humanitaria urgente ante la crisis habitacional y de infraestructura que enfrenta el país.

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El moderador recordó que una política similar se aplicó para los ciudadanos haitianos tras el sismo de 2010.

«Hemos pedido que después de los terremotos se vea esta medida humanitaria. ¿A dónde vamos a mandar a la gente si actualmente hay damnificados que están en la calle?», dijo la alcaldesa.

Fraga, contadora pública de origen cubano y con 14 años de trayectoria en las filas del Partido Republicano, lideró junto a su equipo una jornada de recolección de ayuda para las zonas afectadas por los terremotos.

«Conseguimos mucha ayuda y pudimos enviar un primer avión repleto. También logramos el equipamiento de una ambulancia», detalló la funcionaria, quien fue reelecta en su cargo en 2024 con un sólido respaldo electoral.

Para garantizar que los insumos lleguen a las personas que los necesita, la alcaldesa de Doral aclaró que coordinó directamente con el Departamento de Estado de EEUU para blindar la entrega de los donativos.

«Tenemos dos bodegas llenas; podríamos mandar 50 aviones y aún tendríamos ayuda disponible», aseguró.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El balance de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace casi un mes en Venezuela ascendió este domingo a 5.208. Esto ocurrió luego de que las autoridades sumaran 89 fallecimientos. Así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), Jorge Rodríguez.

Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas sin viviendas en 17.907. Asimismo, hay 23.820 personas en 107 campamentos transitorios, mientras que 128.324 familias han sido atendidas por las autoridades.

Desde que ocurrieron los terremotos el pasado 24 de junio, se han presentado 1.388 réplicas.