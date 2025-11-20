EEUU

Alcalde musulmán de Nueva York será recibido por Trump en la Casa Blanca

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó jueves, 20 de noviembre, que se reunirá en el Despacho Oval con Zohran Mamdani, el joven alcalde electo de Nueva York (EEUU), identificado con el ala socialista del Partido Demócrata.  
Zohran Mamdani, alcalde electro de Nueva York, se reunirá con el presidente de EEUU, Donald Trump / Archivo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó jueves, 20 de noviembre, que se reunirá en el Despacho Oval con Zohran Mamdani, el joven alcalde electo de Nueva York (EEUU), identificado con el ala socialista del Partido Demócrata.  

«El alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, ha solicitado una reunión», dijo Trump en un breve mensaje difundido en su plataforma Truth Social.  

Leer Más

Charlie Kirk será honrado con una estatua en nombre de la libertad de expresión, anunció New College of Florida
EN VIDEO: Persecución de camión robado terminó con al menos 13 vehículos chocados en California
Senadores buscan forzar una resolución para impedir una acción militar de EEUU contra Venezuela

LEA TAMBIÉN: EL DARDO DE TRUMP CONTRA EL MUSULMÁN ZOHRAN MAMDANI TRAS SU VICTORIA COMO ALCALDE DE NUEVA YORK 

El mandatario republicano no dio más detalles. Solamente que la cita está programada para este viernes, 21 de noviembre.  

Asimismo, la portavoz de Mamdani, Dora Pekec, confirmó el encuentro en un comunicado. 

«Como es costumbre para una administración municipal entrante, el alcalde electo planea reunirse con el presidente para discutir la seguridad pública, la seguridad económica y la agenda por la que más de un millón de neoyorquinos votaron hace apenas dos semanas», dijo Pekec este miércoles. 

El mismo Mamdani confirmó, en una entrevista con MS NOW, que su equipo había contactado a la Casa Blanca para organizar el encuentro.  

En un encendido discurso durante el America Business Forum que realiza en la ciudad de Miami (Florida), el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este miércoles, 5 de noviembre, con severidad ante la reciente elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York.  
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, rechazó triunfo de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York / Archivo

“Nos pusimos en contacto con la Casa Blanca. Me comprometí con los neoyorquinos a reunirme con quien sea necesario, siempre que beneficie a los 8,5 millones de personas que viven en la ciudad y luchan por costear la ciudad más cara de Estados Unidos”, afirmó. 

Mamdani, de 34 años, es el primer alcalde musulmán electo en la historia de la ciudad. Prometió una agenda progresista centrada en la justicia económica, vivienda asequible y protección de los migrantes.  

La relación entre ambos líderes ha sido tensa desde el inicio de la campaña. Trump no solo lo atacó verbalmente calificándolo de comunista, sino que también amenazó con recortar fondos federales a la ciudad si Mamdani ganaba las elecciones.  

Sin embargo, el triunfo del demócrata fue contundente. Lo respaldaron más de un millón de votantes que apostaron por un cambio radical en la política municipal.  

Es por ello, que la reunión podría marcar un punto de inflexión en la relación entre la Casa Blanca y una de las ciudades más importantes del país. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO VIRAL: La impactante nueva apariencia de Anuel AA que preocupa a sus fans, suspende conciertos en España
Caraota Show
Pete Hegseth habló del “abanico de opciones” respecto al Cartel de los Soles y su designación como organización terrorista
EEUU
Venezolana perdió ciudadanía estadounidense tras acusación de fraude contra importante programa de salud
EEUU