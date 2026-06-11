Alarma en el Pentágono: desalojaron varias áreas del edificio y el posible motivo generó más angustia

Varios pisos y corredores del Pentágono —sede del Departamento de Guerra de EEUU— fueron evacuados y cerrados este jueves, 11 de junio, tras un incidente que generó alarma entre el personal del complejo militar cercano a Washington.

De acuerdo con medios locales, el motivo del desalojo en el Pentágono estuvo relacionado con una posible afectación en la calidad del aire, relacionado con «posibles materiales peligrosos».

El portavoz de la agencia militar, Sean Parnell, confirmó que los sistemas del gran complejo en las cercanías de Washington detectaron «un problema de calidad del aire». Indicó que la situación requería «medidas de precaución», hasta que se determinara su alcance.

«El Departamento está aplicando los protocolos de protección estándar, incluida una orden de confinamiento en el lugar para la zona afectada. Los equipos de respuesta ya están desplegados y listos para asistir a los ocupantes del edificio», explicó Parnell, citado por la cadena de noticias estadounidense CNN.

En paralelo, el cuerpo de bomberos del condado de Arlington, en Virginia, informó en X que desplegó unidades especializadas en materiales peligrosos para apoyar la inspección dentro de la instalación militar.

De hecho, equipos con trajes de protección y máscaras antigas fueron vistos en las inmediaciones mientras se realizaban pruebas para descartar cualquier riesgo químico.

¿FUE UNA FALSA ALARMA?

«Las pruebas posteriores confirmaron que no existía ningún riesgo y se han reanudado las operaciones normales», aseguró Parnell, quien agradeció a las unidades de emergencia por su rápida actuación, en lo que fue una falsa alarma.

El incidente ocurrió mientras la capital estadounidense se prepara para acoger las celebraciones por el Día de la Bandera este fin de semana, en coincidencia con el cumpleaños 80 del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para lo que se ha reforzado la seguridad alrededor de la Casa Blanca, edificios federales y la Explanada Nacional, entre otras sedes y espacios gubernamentales.