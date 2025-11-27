Alarma en EEUU por brote de botulismo: Ya son 37 casos vinculados a reconocida leche en polvo

El brote de botulismo infantil en Estados Unidos alcanzó los 37 casos, todos vinculados al consumo de la fórmula infantil de la marca ByHeart, lo que ha generado una alerta sanitaria nacional y un retiro masivo del producto.

El brote comenzó a detectarse en agosto y, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), afecta a bebés de entre dos semanas y nueve meses de edad.

Aunque no se han reportado muertes, todos los menores tuvieron que ser hospitalizados debido a la gravedad de la enfermedad.

De hecho, la magnitud del brote ha llevado a las autoridades a desplegar investigaciones en al menos 16 estados.

Ante la gravedad de la situación, ByHeart decidió ampliar el retiro voluntario de productos. Inicialmente, se habían retirado dos lotes específicos, pero ahora la medida alcanza a todas las presentaciones de la fórmula infantil en polvo, incluyendo los paquetes individuales Anywhere Pack.

La compañía, que distribuye unas 200.000 latas mensuales en tiendas como Target, Walmart, Albertsons y Whole Foods, pidió a los consumidores desechar cualquier producto en su poder.

Los padres con dudas pueden comunicarse con ByHeart a través del correo electrónico [email protected] o el teléfono (833) 429-4327.

DEMANDAS

Pese al compromiso de la compañía, de acuerdo con NBC News, al menos cuatro familias han demandado al fabricante de fórmulas infantiles ByHeart alegando que sus bebés contrajeron botulismo por una fórmula contaminada, mientras la compañía se enfrenta al escrutinio constante de investigadores federales y a una demanda colectiva separada presentada la semana pasada.

En las demandas, las familias afectadas describieron días o semanas angustiosas en el hospital con sus bebés, quienes fueron conectados a vías intravenosas y sondas de alimentación.

Muchos afirmaron haber elegido la fórmula de ByHeart, porque contenía leche entera orgánica y pocos aditivos, lo que la hacía parecer la opción más saludable.

¿QUÉ ES BOTULISMO Y POR QUÉ ES TAN PELIGROSO?

El botulismo infantil es una enfermedad rara pero extremadamente peligrosa, causada por la bacteria Clostridium botulinum.

Sus toxinas afectan el sistema nervioso y pueden provocar debilidad muscular, dificultades respiratorias y, en casos graves, la muerte.

Aunque hasta ahora no se han registrado fallecimientos en este brote, la hospitalización de todos los bebés afectados refleja la seriedad del problema y necesidad de actuar con rapidez.

Generalmente, sus síntomas son:

Estreñimiento inicial (uno de los primeros signos).

Llanto débil o cambios en el tono del llanto.

Debilidad muscular generalizada (“flacidez”).

Dificultad para succionar o alimentarse.

Trastornos visuales y problemas en el habla.

Pérdida de apetito.

Disminución de los movimientos y de la actividad habitual.

En casos graves, problemas respiratorios debido a la parálisis.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO?

El único recurso terapéutico disponible frente al botulismo infantil es BabyBIG. Se trata de un fármaco intravenoso elaborado a partir del plasma de adultos previamente inmunizados contra la bacteria.

Este medicamento fue desarrollado por el Programa de Tratamiento y Prevención del Botulismo Infantil de California, que además es el único proveedor autorizado a nivel mundial.

Su aplicación busca reducir tanto la duración de las hospitalizaciones como la severidad de los síntomas en los bebés afectados.

Como la toxina puede comprometer la función respiratoria, muchos pacientes requieren asistencia mecánica mediante respiradores durante el tratamiento.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, todos los niños hospitalizados en el brote vinculado a la fórmula infantil de ByHeart han recibido BabyBIG.

El medicamento se distribuye en viales individuales y su costo es elevado: 69.300 dólares por dosis, según precisó la especialista y doctora Erica Pan, funcionaria de salud del Departamento de Salud Pública de California.