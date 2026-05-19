Alarma en EEUU: Negarán ingreso a viajeros de estos tres países tras confirmarse primer estadounidense contagiado con ébola

Estados Unidos anunció este lunes, 18 de mayo, que restringirá la entrada de viajeros procedentes de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur ante el nuevo brote del virus del Ébola y tras confirmase el primer caso de contagio de un ciudadano del país norteamericano.

En concreto, EEUU suspenderá temporalmente la entrada al país de personas que no tengan un pasaporte estadounidense y que viajen desde o hayan pasado por estos tres países en los últimos 21 días, según señaló en una llamada con reporteros Satish Pillai, funcionario de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

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Esta restricción, emitida en una orden que invoca el Título 42 de la ley de salud pública, estará vigente por un periodo de 30 días, de acuerdo con el documento publicado por los CDC.

Los militares de los Estados Unidos, el personal diplomático y sus familiares (parejas e hijos) están exentos de la prohibición.

El objetivo, se detalló en el escrito, es «reducir el riesgo de que el virus del Ébola entre en EEUU» y facilitar una evaluación de riesgos sobre el brote.

UN ESTADOUNIDENSE CONTAGIADO

Los CDC activaron estos protocolos de salud pública, inmediatamente después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) como una emergencia sanitaria de importancia internacional.

A pesar del endurecimiento de las alertas, la agencia estadounidense emitió un mensaje de tranquilidad en un comunicado oficial.

En el mismo, se señaló que «en este momento, los CDC consideran que el riesgo inmediato para el público general de Estados Unidos es bajo».

Sin embargo, la urgencia de las medidas coincidió con la confirmación de que un ciudadano estadounidense, que se encontraba laborando en la RDC, contrajo la enfermedad.

¿QUÉ SE SABE DEL ESTADOUNIDENSE?

Satish Pillai, responsable de la gestión de incidentes relacionados con el ébola de los CDC, informó a los medios que el paciente «desarrolló síntomas durante el fin de semana y dio positivo a la prueba en la noche del domingo».

Pillai agregó que se están coordinando los esfuerzos logísticos para trasladar al afectado a Alemania, con el fin de que reciba tratamiento médico especializado, al tiempo que se gestiona la evacuación preventiva de otras seis personas para mantenerlas bajo estricto monitoreo epidemiológico.

En la República Democrática del Congo se han reportado 11 casos confirmados y 336 casos sospechosos, incluyendo 88 fallecimientos.

El virus comenzó a circular a finales de abril y, hasta el momento, se concentra en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, que destacan por un intenso movimiento de población y su proximidad a Uganda y Sudán del Sur.