Al menos dos muertos y ocho heridos críticos tras tiroteo en campus universitario en EEUU

(EFE).- Al menos dos personas fallecieron y ocho más resultaron heridas tras un tiroteo registrado este sábado en el campus de la Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, explicó el centro en un comunicado.

«Lamentamos profundamente comunicarles que hemos confirmado la muerte de dos víctimas en el tiroteo ocurrido en el edificio de ingeniería Barus & Holley», informó la universidad.

Las otras ocho víctimas que están «en estado crítico pero estable» fueron trasladadas a hospitales cercanos.

«El autor o autores del tiroteo aún no han sido detenidos. Las fuerzas del orden están activas en la zona», apuntó.

Según explicó el subjefe del departamento de policía de Providence, Timothy O’Hara, desconocen como el sospechoso entró en el campus pero saben que salió tras el tiroteo.

«Por ahora, lo único que sabemos es que el sospechoso era un hombre vestido de negro», dijo O’Hara en una rueda de prensa.

El alcalde de la ciudad, Brett Smiley, explicó que hubo un primer detenido pero más tarde se demostró que «no estaba involucrado» en el suceso. El arma que se utilizó no ha sido localizada.

La policía recibió una llamada de alerta por un tiroteo en el campus de ingeniería de la universidad.

Cerca de las 17:00 hora local (22.00 GMT), Brown informó a los alumnos de un tiroteo activo en una alerta interna y les pidió que se refugiasen.

Los equipos de seguridad trabajan para poder identificar a las personas fallecidas y a las que han fueron trasladadas al hospital.

«Sigan tomando todas las medidas necesarias para mantenerse a salvo. Sigan las instrucciones de las fuerzas del orden y eviten la zona. La seguridad de nuestra comunidad es lo más importante», añadió la universidad.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, informó de que agentes del FBI habían sido desplazados a la zona para apoyar a las agencias locales.

Por su parte, el vicepresidente, JD Vance, dijo estar monitoreando la situación y pidió rezar por las víctimas.

Según un análisis de la cadena CNN, este año se han producido más de 70 tiroteos en instituciones académicas. EFE