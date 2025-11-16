Al menos cuatro migrantes perdieron la vida tras intentar entrar a EEUU en un bote que terminó naufragando

Al menos cuatro migrantes fallecieron el sábado después de que un bote en el que viajaban zozobrara a unas millas de la frontera de México y EEUU.

Asimismo, a cuatro personas heridas las trasladaron a un hospital y a alguien que salió sin lesiones lo llevaron al departamento de Seguridad Nacional, según informó la Guardia Costera.

Las autoridades federales, además, continúan la búsqueda ante la posibilidad de que hubiese más personas a bordo.

John French, jefe de bomberos del Imperial Beach en California, indicó que la lancha transportaba migrantes de México a EEUU. La mayoría de los aprehendidos señalaron ser del territorio mexicano.

Se conoció que entre los fallecidos hay tres migrantes mexicanos y una mujer cuya identidad aún no se confirma. A tres de los cuerpos los hallaron cerca del muelle, mientras que el cuarto lo detectaron cerca de unas casas entre las calles Seacoast Drive y Encanto Avenue.

Ángel Flores, quien pescaba junto a su hermano, narró que uno de los cuerpos sin vida apareció flotando en el agua, reseñó Telemundo.

ALERTAN SOBRE INCREMENTO DE CRUCES POR MAR

De acuerdo con organizaciones de apoyo a migrantes, el cruce por vía marítima ha crecido en los últimos meses, como resultado de una vigilancia terrestre más estricta.

Pedro Ríos, del Comité de Amigos, afirmó que cada vez más personas arriesgan sus vidas a través del océano, pese al peligro extremo. «Siendo que ahora hay más vigilancia por la zona fronteriza, entonces lo que vemos es más personas usando el mar para cruzar a los Estados Unidos», explicó.

Entre tanto, Roberto Domínguez, de la Patrulla Fronteriza, confirmó esta tendencia. «Estamos viendo más tráfico por el marítimo. Vemos que hay gente en pangas, y de hecho, están poniendo en peligro a muchas personas que no saben nadar, y están tratando de ir por ese lado», narró en rueda de prensa.

Cabe mencionar que la semana pasada, se interceptó un bote en Mission Bay con 12 migrantes a bordo. Además, en enero, socorristas de San Diego rescataron a una docena de personas en un hecho similar.

Además, hace tres años, en la misma área, dos personas murieron y tres resultaron heridas tras otro naufragio.