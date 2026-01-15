EEUU

Agente del ICE disparó a un venezolano que intentó resistirse al arresto en Minneapolis

Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Venezolano

Un venezolano indocumentado resultó herido por un impacto de bala luego de luchar contra un agente del ICE que intentó detenerlo en Minneapolis.

El Departamento de Seguridad Nacional explicó que el venezolano estaba libre desde 2022 por decisión de la administración de Joe Biden.

Lo que significa para Venezuela el aumento de tropas de EEUU en el Caribe, según el NYT

«En un intento por evadir el arresto, el sujeto huyó del lugar en su vehículo y se estrelló contra un carro estacionado. Posteriormente, huyó a pie», indicó el organismo.

«El agente del orden alcanzó al sujeto a pie e intentó detenerlo, pero este comenzó a resistirse y a agredirlo violentamente. Mientras forcejeaban en el suelo, dos sujetos salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente con una pala de nieve y un palo de escoba», añadió.

LEA TAMBIÉN: SENADO BLOQUEÓ MEDIDA PARA RESTRINGIR ATAQUES A VENEZUELA, EL VOTO DEL VICEPRESIDENTE DE EEUU FUE DECISIVO

Mientras los dos sujetos atacaban al oficial, el venezolano se soltó y comenzó a golpear al uniformado con una pala o un palo de escoba.

«Temiendo por su vida y seguridad al ser emboscado por tres individuos, el agente disparó un tiro defensivo para defenderse que impactó en la pierna del venezolano», reportó.

Posteriormente, los tres sujetos corrieron de nuevo al apartamento y se atrincheraron dentro.

Tras llegar los refuerzos, la policía asistió al agente herido y detuvo a los tres implicados en el ataque. El venezolano ingresó a un centro médico donde actualmente está hospitalizado bajo custodia.

Horas más tarde, un grupo de manifestantes se reunió cerca del lugar y se enfrentó a las fuerzas del orden, que lanzaron varias bombas lacrimógenas, bolas de pimienta y lo que sonaban como granadas aturdidoras antes de que las autoridades pidieran a la gente que “se fueran a casa”.

“Insto a cualquiera que se encuentre en el lugar a que se retire inmediatamente”, dijo el jefe de policía Brian O’Hara sobre las protestas que calificó de “asamblea ilegal”.

