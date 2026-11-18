El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a Venezuela como su «adquisición» y destacó el poder energético que tiene su nación gracias a esto.

«Tenemos más energía que ningún otro país en el mundo. El doble e incluso más que eso. Y, si sumas Rusia y Arabia Saudí, también somos más grandes que ambos juntos», dijo Trump durante una reunión con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. en Manila.

«Además hay que añadir Venezuela, que fue nuestra nueva adquisición. Fue una adquisición, le guste o no a las personas, y es increíble lo que ha pasado a Estados Unidos», añadió.

En este sentido, recalcó el poder energético que ha conseguido su país. «Estados Unidos es ahora el productor líder de petróleo y gas natural con mucha diferencia».

Posteriormente, el mandatario estadounidense viajó a Shenzhen, China, para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde tuvo un encuentro histórico con el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladímir Putin.

La agenda incluye temas como la seguridad internacional, la reducción de armas nucleares y los conflictos en Irán y Ucrania.