Trump anuncia que próximamente se abrirán las conexiones comerciales aéreas con Venezuela

(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela «se abrirán muy pronto» y aseguró que «acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela».

Trump afirmó que le había dado «instrucciones al (secretario de Transporte de EE.UU.) Sean Duffy y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto para que los aviones puedan volar a Venezuela».

EFE