EEUU

Trump anuncia que próximamente se abrirán las conexiones comerciales aéreas con Venezuela

Caraota Digital
Por Caraota Digital
1 Min de Lectura
1 Min de Lectura
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos / Archivo.

(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela «se abrirán muy pronto» y aseguró que «acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela».

Trump afirmó que le había dado «instrucciones al (secretario de Transporte de EE.UU.) Sean Duffy y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto para que los aviones puedan volar a Venezuela».

Leer Más

toma
EN VIDEOS: Organismos de seguridad intervienen la cárcel de Puente Ayala en Anzoátegui
EN VIDEO: El impactante rescate de un perrito que se lanzó a un lago congelado a cazar un ganso
Piden evaluar el IGFT: “Es un impuesto sumamente dañino”
 EFE
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Marc Anthony
LA FOTO: Así anunciaron Marc Anthony y Nadia Ferreira que esperan su segundo hijo
Caraota Show
Maduro
EN VIDEO: Nicolás Maduro Guerra reveló nuevos detalles sobre la salud de su padre y Cilia Flores
Venezuela
Albares dice que la UE se alinea con España en su apoyo al diálogo político en Venezuela
Mundo