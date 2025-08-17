Acusaron formalmente a venezolana por muerte de cadete de la Fuerza Aérea tras accidente en moto acuática, esta es la pena que podría recibir

Daikerlyn Alejandra González González, una venezolana de 21 años, fue acusada formalmente de homicidio involuntario por el caso de la cadete de la Fuerza Aérea de EEUU, Ava Moore, de 18 años, quien perdió la vida después de que la criolla la arrollara con una moto acuática en el lago Grapevine el pasado 25 de mayo.

En un comunicado de prensa del abogado de la familia de la víctima, un gran jurado del condado de Tarrant acusó a la venezolana por este delito grave de segundo grado. Debido a esto, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel y una multa máxima de 10 mil dólares.

En ese sentido, Maikel Alexander Coello Perozo, de 21 años y compañero de González, también enfrenta cargos por obstaculizar la aprehensión o el procesamiento en relación con el fallecimiento de la cadete de la Fuerza Aérea.

El defensor de la familia de la joven víctima indicó que llevarán a cabo una investigación independiente en torno a las políticas de patrullaje acuático. Igualmente, sobre los protocolos de cumplimiento y las medidas de seguridad a nivel local, estatal y federal.

«Los lagos de Texas pueden resultar extremadamente peligrosos sin una supervisión adecuada, y se necesitan reformas significativas para proteger al público y prevenir futuras tragedias», dijo el abogado. «La seguridad en los lagos debe ser una prioridad, no solo durante los días festivos de alto tráfico, sino todos los días», agregó, reseñó Dallas News.

CONTEXTO DEL CASO DE AVA MOORE

El pasado 25 de mayo, un trágico accidente se cobró la vida de Ava Moore, una joven cadete de la Fuerza Aérea de EEUU. Se encontraba practicando kayak cuando la impactó una moto acuática, conducida a alta velocidad por Daikerlyn Alejandra González González, una migrante venezolana indocumentada de 21 años.

El impacto le causó un traumatismo craneal severo. Aunque la trasladaron a un hospital cercano, no logró sobrevivir.

Tras el accidente, en lugar de permanecer en la escena y prestar ayuda, huyó con la ayuda de su acompañante, Maikel Coello Perozo (21), quien la sacó del lugar en un automóvil.

En su intento de escape, Perozo chocó contra otros dos vehículos, lo que complicó aún más la situación. Sin embargo, las policías de Grapevine y Dallas lograron arrestar a los venezolanos 24 horas después del incidente.