ACTUALIZACIÓN: Al menos cuatro muertos en un tiroteo en una escuela de primaria en Oregón

EFE.-Al menos cuatro personas murieron, entre ellos tres menores de edad y un adulto, en un tiroteo ocurrido este jueves en una escuela de primaria en la cuidad de Bend, en Oregón, en el oeste de Estados Unidos, según información preliminar de las autoridades recogida por CNN.

El sospechoso fue abatido a tiros, informó a la prensa la portavoz de comunicaciones del departamento de policía de la cuidad de Bend, Sheila Miller, y se desconoce si se encuentra incluido en el recuento.

La portavoz confirmó previamente que hubo «varias víctimas» relacionadas con este suceso, aunque no especificó detalles sobre su estado, y que al menos dos personas fueron hospitalizadas relacionadas con este suceso.

Las autoridades recibieron un aviso alrededor de 13:00 hora local para responder a una persona que estaba disparando contra un automóvil, mientras que varias llamadas recibidas al servicio de emergencias minutos después reportaban un tiroteo activo en un colegio de primaria.

La gobernadora del estado, Tina Kotek, indicó en un mensaje en su cuenta de Facebook que sigue la situación y agradeció la rápida respuesta de las autoridades.

La escuela de primaria Silver Rail cerró sus puertas y se ha establecido un punto de encuentro para familiares y alumnos.

Más temprano cuando se recibió la alerta

Al menos dos personas, una de ellas un menor de edad, fueron trasladadas a un hospital tras producirse este jueves un tiroteo en una escuela de primaria en la cuidad de Bend, estado de Oregón, en el este de Estados Unidos.

El sospechoso habría sido abatido a tiros por las autoridades, según informó a la prensa la directora de comunicaciones del departamento de policía de la cuidad de Bend, Sheila Miller.

BREAKING: Children are among two victims transported to the hospital following reports of an active shooter at Silver Rail Elementary School in Oregon. Police now confirm the shooter is dead. The victims’ conditions are unknown at this time. Download the FOX News app to follow this developing story: https://t.co/ISpW9FcyGB — Fox News (@FoxNews) October 15, 2026

La escuela primaria Silver Rail fue puesta en confinamiento y el Departamento de Policía de Bend habilitó un punto de reunión para las familias de los estudiantes.

LEA TAMBIÉN: María Elvira Salazar dice que Trump apoyará legalizar a algunos inmigrantes

Una gran multitud de padres y miembros de la comunidad preocupados tras el tiroteo se congregó frente a la escuela el jueves por la tarde a la espera de novedades sobre la situación. Hubo un amplio despliegue de policías y personal de emergencia, incluyendo patrullas, ambulancias y un camión de bomberos.

Asimismo, esta situación generó pánico entre los habitantes y los padres de los pequeños que se encontraban dentro de la institución educativa. Gran cantidad de ambulancias fueron desplegadas para atender la terrible situación y a los heridos en Oregón.