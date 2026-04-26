Activistas venezolanos entregaron documentos en OEA y el Congreso para pedir por la liberación de presos políticos

Representantes de familiares de presos políticos, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos venezolanos acudieron el pasado viernes 24 de abril al Congreso de Estados Unidos para entregar un documento formal y exigir la libertad de los más de 500 ciudadanos detenidos por motivos ideológicos en Venezuela.

El grupo de activistas extendió su denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité Internacional de la Cruz Roja para solicitar mediación inmediata. Los venezolanos explicaron que, pese a los anuncios oficiales de amnistía y revisiones de causas, cientos de personas continúan bajo condiciones inhumanas.

El texto entregado detalló que muchos privados de libertad sufren violaciones constantes a sus derechos humanos y permanecen encerrados a pesar de las promesas de excarcelación. Los solicitantes buscan que los organismos internacionales verifiquen el estado real de quienes siguen en los centros de reclusión del país.

La petición dirigida al Capitolio estadounidense estableció una solicitud clara para los legisladores de ambas bancadas del gobierno norteamericano. «Solicitamos respetuosamente que el Congreso de los Estados Unidos adopte pronunciamientos formales, incluyendo resoluciones bipartidistas, que exhorten a la liberación inmediata», reza el documento, dijo la activista Zuleika Meneses.

En la sede de la OEA, el grupo de activistas exhortó al organismo a impulsar acciones concretas y audiencias que faciliten la salida de los presos políticos. Asimismo, pidieron activar mecanismos de seguimiento internacional para garantizar que los procesos judiciales no sigan estancados por razones políticas o arbitrarias.

Finalmente, la delegación solicitó una intervención humanitaria urgente ante el Comité Internacional de la Cruz Roja para inspeccionar las cárceles venezolanas. El objetivo principal es que el organismo pueda verificar directamente las condiciones de detención y el estado de salud de todos los presos políticos.