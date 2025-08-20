EEUU

«No me arrepiento»: Desmembró a su compañero del ejército y confesó todos los detalles de su horrendo crimen

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Cortesía: New York Post

La comunidad de Nuevo México (EEUU) se encuentra conmocionada tras la espeluznante confesión, uno de los dos presuntos desertores militares, Rainor Joiner (23) y David Degroat (22), quienes admitieron haber asesinado y desmembrado a Matthew McLaughlin, un compañero de ellos y del Ejército de 25 años.  

De acuerdo con lo reseñado por New York PostMcLaughlin había sido reportado como desaparecido desde el pasado 31 de julio.  

Leer Más

Desgarradora revelación, atleta olímpica Tori Bowie murió dando a luz sola en su casa
Cocaína, marihuana y benzodiacepina había consumido hombre que arrolló a venezolanos en Texas
La dura sentencia que recibió un venezolano que disparó a dos policías en EEUU

LEA TAMBIÉN: IMPACTANTE HALLAZGO EN UN APARTAMENTO EN EEUU, LUEGO DE ENCONTRAR A TRES NIÑOS HAMBRIENTOS Y ABANDONADOS

Tras una intensa búsqueda e investigación, las partes de su cuerpo lo encontraron en bolsas de basura dispersas a lo largo de la carretera 64, guiados por la confesión de uno de los implicados. 

Las autoridades confirmaron que los restos fueron entregados al forense, tras ser recuperados en múltiples bolsas. 

Según documentos judiciales, Joiner declaró que el crimen fue motivado por conflictos personales con la víctima, acusándolo de “hablar mal de él”, llevar desconocidos a la residencia y consumir narcóticos.  

Degroat, por su parte, aseguró que fue obligado a participar bajo amenaza de muerte en el horrendo crimen.  

La emboscada y posterior asesinato ocurrió cuando McLaughlin regresaba a casa con la compra. Joiner le disparó tres veces con un rifle tipo AR-15: una vez en el pecho y dos en la cabeza. 

El veterano del ejército Matthew McLaughlin, de 25 años. Cortesía: New York Post

La brutalidad del asesinato se intensificó con el desmembramiento del cuerpo, acción que Joiner también habría forzado a realizar a su cómplice.  

En una declaración escalofriante, Joiner afirmó: “Lo hice, me lo follé y no me arrepiento en absoluto”, agregando que asesinar a su compañero de habitación “no fue una decisión difícil”.  

Ambos enfrentan cargos graves: Joiner por asesinato en primer grado, agresión agravada con arma letal y desmembramiento. Degroat por conspiración para cometer asesinato y manipulación de pruebas.  

La madre de la víctima, Rebecca McLaughlin, expresó su devastación: “Me enteré de que llevaban semanas planeándolo. No volveré a ver a mi hijo”.  

En tanto, un GoFundMe ha sido creado para apoyar a la familia, que incluye a siete hermanos de la víctima.  

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO: Maduro pidió la «unión» de América Latina ante «amenazas» de EEUU
Venezuela
Publicaban fotos íntimas de sus exparejas en un grupo de Facebook, esta fue la dura medida de la red social
Mundo
Una escena caótica se desató en el Aeropuerto Internacional de Orlando, en Florida (EEUU) cuando una pasajera, frustrada por no lograr abordar tres vuelos consecutivos en lista de espera, protagonizó un violento altercado contra un agente de puerta de Southwest Airlines. 
VIRAL: La furiosa reacción de una pasajera contra un empleado de aerolínea en EEUU tras perder tres vuelos consecutivos
EEUU