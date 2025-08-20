«No me arrepiento»: Desmembró a su compañero del ejército y confesó todos los detalles de su horrendo crimen

La comunidad de Nuevo México (EEUU) se encuentra conmocionada tras la espeluznante confesión, uno de los dos presuntos desertores militares, Rainor Joiner (23) y David Degroat (22), quienes admitieron haber asesinado y desmembrado a Matthew McLaughlin, un compañero de ellos y del Ejército de 25 años.

De acuerdo con lo reseñado por New York Post, McLaughlin había sido reportado como desaparecido desde el pasado 31 de julio.

Tras una intensa búsqueda e investigación, las partes de su cuerpo lo encontraron en bolsas de basura dispersas a lo largo de la carretera 64, guiados por la confesión de uno de los implicados.

Las autoridades confirmaron que los restos fueron entregados al forense, tras ser recuperados en múltiples bolsas.

Según documentos judiciales, Joiner declaró que el crimen fue motivado por conflictos personales con la víctima, acusándolo de “hablar mal de él”, llevar desconocidos a la residencia y consumir narcóticos.

Degroat, por su parte, aseguró que fue obligado a participar bajo amenaza de muerte en el horrendo crimen.

La emboscada y posterior asesinato ocurrió cuando McLaughlin regresaba a casa con la compra. Joiner le disparó tres veces con un rifle tipo AR-15: una vez en el pecho y dos en la cabeza.

La brutalidad del asesinato se intensificó con el desmembramiento del cuerpo, acción que Joiner también habría forzado a realizar a su cómplice.

En una declaración escalofriante, Joiner afirmó: “Lo hice, me lo follé y no me arrepiento en absoluto”, agregando que asesinar a su compañero de habitación “no fue una decisión difícil”.

Ambos enfrentan cargos graves: Joiner por asesinato en primer grado, agresión agravada con arma letal y desmembramiento. Degroat por conspiración para cometer asesinato y manipulación de pruebas.

La madre de la víctima, Rebecca McLaughlin, expresó su devastación: “Me enteré de que llevaban semanas planeándolo. No volveré a ver a mi hijo”.

En tanto, un GoFundMe ha sido creado para apoyar a la familia, que incluye a siete hermanos de la víctima.