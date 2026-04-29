Academia de Ciencias de EEUU retira artículo «prometedor» de estudio sobre cáncer de páncreas: esto argumentaron

La Academia de Ciencias de Estados Unidos retiró de la revista PNAS un artículo, del investigador español Mariano Barbacid, sobre avances contra el cáncer de páncreas.

De acuerdo con el diario español El País y la agencia de noticias EFE, lo que se argumentó, es que el artículo sobre este cáncer, genera un conflicto de intereses no declarado.

La retractación se produjo luego de que PNAS identificara que Barbacid y dos coautoras del estudio, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, mantienen intereses financieros en Vega Oncotargets, empresa creada para desarrollar terapias contra el adenocarcinoma ductal de páncreas.

Según las normas de la revista, los miembros de la Academia con posibles conflictos deben enviar sus trabajos mediante el sistema de «presentación directa», un procedimiento distinto al que se utilizó.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTE ESTUDIO?

El estudio retirado presentaba resultados prometedores, ya que el equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) había logrado eliminar en ratones el adenocarcinoma ductal, el tipo más común y letal de cáncer de páncreas, mediante una triple terapia farmacológica sin efectos secundarios relevantes.

Los hallazgos, considerados un avance significativo, fueron divulgados públicamente en enero junto a responsables de la Fundación CRIS contra el cáncer y pacientes.

¿QUÉ DICE BARBACID?

Barbacid calificó la situación como «una tormenta en un vaso de agua» y atribuyó la omisión a un error formal sin intención de ocultamiento.

Explicó que, según las reglas internas de la Academia, la falta obliga a retractar por completo el artículo, ya que fue presentado como contribución de un miembro.

«Lo cierto es que, al remitir el trabajo para que se procediese a publicación, en el apartado relativo a los posibles ‘conflicto de interés’, se olvidó mencionar los vínculos con la empresa Vega Oncotargets, sin que existiese mala fe ni voluntad alguna de ocultación», señala el investigador en su escrito.

De hecho, en la notificación recibida el 19 de marzo, PNAS aclaró que la validez científica del trabajo «no está en duda», pero que debía cumplirse estrictamente la política editorial.

Como solución, la Academia ofreció republicar el estudio mediante el procedimiento estándar para autores externos, trámite que ya fue completado.

Barbacid aseguró que Vega Oncotargets solo existe para desarrollar la triple terapia y reiteró que el error administrativo no afecta la solidez de los resultados.

Mientras tanto, el CNIO no ha emitido comentarios, aunque su Código de buenas prácticas exige declarar y justificar cualquier conflicto de interés real o potencial.