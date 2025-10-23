Absuelven de cargos a madre de niña de 5 años que cayó desde un crucero de Disney: todo fue por una foto

Una niña, de cinco años, cayó al mar desde el crucero Disney Dream, de Disney Cruise Line, luego de que su madre la animara a posar para tomarle una fotografía.

De acuerdo con lo reseñado por Fox News, el caso registrado el 29 de junio generó un intenso debate sobre la seguridad en los cruceros y la responsabilidad parental. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva, la Fiscalía Estatal del Condado de Broward decidió no presentar cargos contra la madre.

El informe concluyó, que el incidente, no cumplía con los criterios de negligencia criminal establecidos por la ley estatal.

La fiscal adjunta Melissa Kelly señaló que se trató de un accidente desafortunado sin intención de poner en peligro a la menor.

“Si bien la acusada actuó de forma irresponsable, su acto fue un lapsus momentáneo de juicio y desconocimiento de las circunstancias”, escribió Kelly en su memorando.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL CRUCERO DE DISNEY?

Según informaron las autoridades del Condado de Broward (Florida), la familia se encontraba en la cubierta 4 del crucero Disney Dream, navegando entre las Bahamas y Fort Lauderdale, en Florida, cuando decidieron tomar una fotografía de su hija.

Según el informe policial, la madre animó a la niña a sentarse en la barandilla de un ojo de buey abierto para la foto.

En cuestión de segundos, la pequeña perdió el equilibrio y cayó de espaldas al océano desde una altura de aproximadamente 15 metros.

La reacción de los padres fue inmediata. El padre, quien se encontraba a pocos metros, se lanzó al agua para rescatar a su hija, mientras la madre pidió ayuda desesperadamente.

La tripulación del barco actuó con rapidez y logró rescatar a ambos. La niña fue atendida por los servicios médicos del crucero y posteriormente trasladada a un hospital.

La niña, según el Centro Médico Broward Health, sufrió hipotermia leve, acidosis láctica leve, acumulación excesiva de ácido láctico en la sangre y no sufrió lesiones por la caída.

Por su parte, el padre sufrió hipotermia, acidosis láctica y fracturas en la columna, según el mismo centro médico.