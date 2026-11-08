Abolir «los viejos odios y la intolerancia»: Lo que pidió Maduro en su mensaje de este 8Nov

En el mensaje que Nicolás Maduro publicó este domingo 8 de noviembre, pidió abolir el odio y la intolerancia, como parte de un proceso de renacimiento de los valores.

“Los viejos odios y las intolerancias deben ser abolidos para todos los tiempos por un gran renacimiento de valores practicados y de espíritu renovado, que haga realidad la supremacía del amor”, escribió Maduro en su cuenta en X (Twitter).

Agregó que “la gente sencilla y, sobre todo, la juventud deben ser protagonistas de esta nueva etapa”. Y en este sentido, citó el consejo del apóstol Pablo a Timoteo: «Que nadie te menosprecie por tu juventud. Por tu parte, trata de ser un modelo para los creyentes, por tu palabra, tu conducta, tu amor, tu fe y tu pureza», escribió.

“Que nadie menosprecie a la gente de a pie. Demostremos con el ejemplo que los sueños se pueden construir y hacer realidad”, agregó.

Por otro lado, Maduro recordó la noche del 6 de marzo del 2024, en Puerto Cabello, estado Carabobo.

“Ante la presencia de más de 30 mil pastores de iglesias cristianas de todo el país, asumíamos el compromiso de marchar juntos hacia una sociedad basada en los valores de Cristo Redentor”, señaló.

Sostuvo que “frente a las dificultades de aquel momento, siempre decía a nuestro pueblo: «Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá».

Asimismo, dijo que en ese entonces impulsó el método de la “oración, reflexión y acción, con el que logramos unir, en un espíritu ecuménico e interreligioso, a líderes y comunidades de la diversidad religiosa que hace vida en Venezuela”.

Envió “abrazos y felicitaciones a los gaiteros y gaiteras en su día. ¡Que suenen el cuatro, la tambora y el furruco! ¡Que se oiga el canto recio y hermoso de la gaita zuliana y venezolana!”, expresó.

Finalmente, pidió que “oren y canten por nosotros, que siempre estamos a su lado. Dios está con nosotros hoy, mañana y siempre. ¡Abrazos y bendiciones para todos y todas!”.