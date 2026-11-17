Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen detenido a Jorge Linares, excampeón de boxeo venezolano, ICE, en inglés en El Paso, en el estado de Texas.

El venezolano, que se retiró del boxeo profesional en 2023, denunció el domingo en la mañana en su cuenta de X que estaba siendo detenido. «Me tiene el ICE en El Paso Texas. Qué locura», escribió Linares.

La firma de abogados Wilner O’ Reilly, encargada de su defensa, aseguró en un comunicado compartido con EFE que Linares tiene «autorización» para vivir en EE.UU. y ha «cooperado completamente» con las autoridades migratorias.

«Estamos en comunicación con el ICE y trabajamos para resolver este asunto lo antes posible», señaló el escrito.

Por otro lado, no brindaron detalles sobre el estatus migratorio o situación de su detención «por respeto a la privacidad».



>>>>>>>Gilberto Mendoza, el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, en inglés), expresó su apoyo a Linares y dijo que está en contacto con su familia.

«Siempre apoyaré a nuestros campeones dentro y fuera del cuadrilátero», escribió en su cuenta de la plataforma X.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha respondiendo a una solicitud de EFE sobre el caso.

Linares, de Barinitas, considerado uno de los boxeadores más exitosos de su generación y tuvo titulo de campeón en los pesos pluma, súperpluma y ligero