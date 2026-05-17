A LO GTA: Persecución policial en Wisconsin terminó con un carro «volando» por encima de otro vehículo

Cámaras de vigilancia en Wisconsin, EEUU, captaron una persecución policial y grabaron el momento exacto en el que un carro terminó «volando» por los aires y sobre otro vehículo, al mejor estilo del famoso videojuego Grand Theft Auto (GTA), lo que llevó a que las imágenes se hicieran virales.

Los agentes de policía intentaron detener al conductor por presuntas actividades ilícitas, lo que desató la huida a alta velocidad por las calles de la localidad. Las imágenes difundidas por las autoridades locales muestran cómo el sospechoso corría a toda velocidad mientras evadía a varias patrullas.

Durante la desesperada fuga, el carro impactó contra un desnivel de la vía, perdió el control por completo y salió impulsado por el aire de manera impresionante. El vehículo voló y pasó justo por encima de otro automóvil que transitaba por la zona antes de estrellarse contra el suelo.

Footage released by authorities in Wisconsin shows a suspect's car go flying over another vehicle as they attempted to flee. The suspect, who is being held on multiple charges, was eventually arrested after a short foot chase, officials said. https://t.co/k49wKvl3pK pic.twitter.com/vkphFcC8s2 — ABC News (@ABC) May 15, 2026

SIN VÍCTIMAS EN LA PERSECUCIÓN

Las autoridades policiales informaron que afortunadamente no se reportaron víctimas mortales tras el aparatoso accidente vial. Inmediatamente después del brutal impacto, el conductor descendió del automóvil destrozado e intentó escapar corriendo a pie para evadir la justicia.

Los oficiales de policía persiguieron al sospechoso, lo alcanzaron a los pocos minutos y procedieron a su arresto. Actualmente, el implicado permanece bajo custodia policial, mientras los cuerpos de investigación continúan con las averiguaciones correspondientes del caso.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la totalidad de los cargos legales en su contra. Sin embargo, diversos medios locales señalan posibles delitos relacionados con conducción temeraria, evasión policial y graves daños materiales a la propiedad.

El video del impresionante incidente se volvió viral en las redes sociales debido a la forma tan espectacular en que el automóvil salió proyectado. Incluso, usuarios de la plataforma X bromearon con que la maniobra guardó similitud con la famosa saga de videojuegos GTA.

«Rockstar debería regalarle el GTA VI para que se lo juegue con tranquilidad entre rejas», «El compa es nivel 500 en el GTA Online», «Este ha jugado mucho al GTA», «¡Madre mía con el GTA!», fueron algunos de los comentarios.