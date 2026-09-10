«65 mil millones de barriles son nuestros»: Trump calificó acuerdo con Venezuela como el mayor negocio «en la historia» de EEUU

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destacó la importancia que tiene el acuerdo petrolero firmado con el gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela.

«Es el mayor negocio petrolero y probablemente sea el mayor negocio en la historia de nuestro país», afirmó Trump ante los asistentes, en referencia a las reservas venezolanas incluidas en el acuerdo.

La Casa Blanca ha señalado que el pacto contempla el control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas en Venezuela. «65 mil millones de barriles son nuestros. ¿Y saben lo que dicen que es? Es de por vida 500 años».

Trump también destacó las bondades que tiene Venezuela para la industria petrolera. «En Venezuela, lo que haces es lo siguiente: miras al suelo… y ves un suelo empapado de petróleo. Y dices: ‘Construyamos nuestra plataforma justo ahí’. Realmente no hay nada igual», sostuvo.

La Casa Blanca ha señalado que el pacto contempla el control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas en Venezuela. La Casa Blanca ha señalado que el pacto contempla el control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas en Venezuela.